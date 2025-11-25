有備無患更安全：新版《全民安全指引》全面普發 提升危機因應能力

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

近日社群上有許多民眾分享拿到新版《台灣全民安全指引》手冊，這是國防部9月16日發布的新版本，為了加強全民防災和安全意識，國防部首次推動以「每戶一本」方式全面發放，也確保真正有需要時，不用擔心斷電斷網，可以即時透過紙本知曉如何避難，同時此舉也能降低數位落差。

近日社群上有許多民眾分享拿到新版《台灣全民安全指引》手冊，這是國防部9月16日發布的新版本。（圖／取自國防部發言人臉書）

國防部指出，台灣並不是第一個發布安全指引的國家，許多國家如法國、芬蘭、瑞典、愛沙尼亞等民主國家近年皆普發民防或危機手冊，一方面建立國民自救能力，一方面提升社會韌性。此次台灣的做法也獲路透社、美聯社等國際媒體肯定，各國駐台機構亦公開支持，認為內容實用、能提升台灣的危機因應能力。

新版手冊以「有準備，更安全」為主軸，以淺顯方式整理天災、事故與戰時等不同情境的應變方法，並搭配清楚視覺設計，提升可讀性。為因應高齡與偏鄉族群需求並確保資訊普及，國防部共印製 1100 萬冊（含英文版），由中華郵政分批配送至全台家戶，預計於明年1月5日前完成發放。

瑞典也普發民防手冊。（圖／美聯社）​​​​

國防部強調，本次普發並非製造恐慌，而是與國際接軌、務實提升全民危機準備。手冊的存在，讓民眾在必要時能迅速判斷、正確行動，也展現政府對公共安全的重視。透過普及基礎防災知識，全社會的自救、互助能力都能更成熟，「準備越充分，越能讓每個家庭更安心」。

除了國防部之外，各縣市也有應變手冊，在國防部的「全民國防手冊專區」都可以查看和下載。

