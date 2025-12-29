Yahoo奇摩3C大事紀

有備無患！通勤族防禦工事升級 隨身自保科技3好物

Yahoo奇摩3C大事紀

近期隨機傷人事件層出不窮，面對不可預測的安全威脅，最好的防守就是「有備無患」，無論你是每天搭捷運、公車還是騎機車上班，擁有一套合理的自保裝備，就是對自己與親人負責的表現，與其被動等待他人保護，不如主動升級以下兼具防衛與日常功能的科技好物，讓通勤過程更有安全感！（文：費司特、圖：各廠商提供）

第一層防衛：HUGGER LED超高分貝隨身警報器

HUGGER LED超高分貝隨身警報器。（圖片：HUGGER）

提到隨身警報器，許多人的第一反應是「會不會太低調，沒有嚇阻力？」但HUGGER打破這項迷思，這款警報器體型迷你，重量僅27克，卻能釋放驚人的125分貝警報聲，這個音量等同於飛機起飛時的噪音強度，足以在瞬間引起周圍注意、嚇阻不法分子。

除了高分貝警報，HUGGER還搭載紅色LED閃爍燈，在夜間能同時刺激對方的視覺與聽覺，大幅提升防衛效果。使用者可自由切換「音控模式」或「持續警報模式」，應對不同緊急狀況，由於配備鏈條掛鉤，可輕鬆吊掛於書包、機車鑰匙或手機殼，取用完全不占空間。HUGGER可持續警報30分鐘，這個時長足夠應對絕大多數突發狀況，價格也親民（約400～560台幣），堪稱高CP值的入門級防衛工具。

第二層防衛：Mio MiVue MP20 雙鏡頭機車行車記錄器

Mio MiVue MP20 雙鏡頭機車行車記錄器。（圖片：Mio）

若你是機車通勤族，Mio MiVue MP20是值得投資的「證據守護者」，相比傳統行車記錄器需要複雜安裝，MP20 採用創新的安全帽夾扣設計，僅重 128 克，直接扣上安全帽就能啟動錄影，無需額外走線、無需複雜設定。MP20 配備前後雙鏡頭，以Full HD 1080P/30fps 規格同步記錄前後路況，內建3200mAh大容量鋰電池可支撐7.5小時連續錄影，足夠一週五天的通勤使用，整機達 IP67 防水防塵等級，即使狂風豪雨、髒污飛濺也無懼。

產品搭載 G-Sensor 碰撞感應器，遇到摔車或被撞時自動鎖定檔案防止覆蓋；靜止3分鐘會自動進入待機節省電力；鏡頭角度可9段調整，確保拍攝視角最佳。透過WiFi連接手機 APP 可即時下載觀看，SuperMP4 格式則確保以秒為單位寫入檔案，杜絕壞檔風險。無論發生事故糾紛或遭遇不禮貌駕駛，MP20 都成為你最可靠的「證人」。

第三層防衛：NEXTORCH TA30C MAX 戰術搜索手電筒

NEXTORCH TA30C MAX 戰術搜索手電筒。（圖片：NEXTORCH）

 

很多人誤認為手電筒只是照明工具，但一支專業的戰術手電筒卻是最「低調卻最實用」的防衛利器。NEXTORCH推出的 TA30C MAX 正是為防衛、戶外救難、執法等需求特別設計，TA30C MAX 採用進口 CREE XHP50D-HI LED，最高亮度達3000流明，可照射距離390米，相當於100層高樓的高度。提供多段亮度調整及一鍵爆閃功能，能在瞬間強光致盲來犯者、爭取逃脫時間。

機身採用航太級鋁合金，表面陽極硬化處理，前端配備高硬度陶瓷珠破窗攻擊頭，必要時可用於破窗求生，電池採內建 5000mAh 高容量 21700 鋰電池，USB Type-C 快充設計；防水等級達IPX8（可潛水2米），抗摔高度2米，適應任何惡劣環境。

雙段式戰術開關和旋轉磁控調光，讓用戶能迅速切換平時照明與戰術用途；尾部防誤觸設計確保日常攜帶安全，續航力驚人最高亮度模式下可續航2小時45分，最低亮度可撐35小時，日常使用頻率不高的話，可達周級別續航。

除了上述的科技自保產品，日常隨身物品同樣具有防衛潛力，像是長柄雨傘能維持安全距離並阻擋攻擊；保溫杯、硬殼背包具備防禦效能；外套、皮帶等衣物也能進行基本防衛，關鍵在於平時要培養防衛意識。

下一次通勤，不妨把這些科技好物納入隨身物品清單，讓每趟通勤都成為安心的日常。

