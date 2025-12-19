有備而來！ 嫌犯穿戴防毒面具闖北捷丟煙霧彈

台北市 / 綜合報導

犯下北捷砍人案的兇嫌張文，今（19）日先到台北車站捷運站M7出口投擲煙霧彈，過程中他頭戴防毒面具，拖著小型行李箱在台北車站捷運站沿途丟擲多顆煙霧彈，現場煙霧瀰漫，造成民眾恐慌，隨後甚至拿出預藏的利器，刺殺一名57歲男子，張文整個過程明顯預謀已久。

身穿黑衣頭戴專業級防毒面具，左手夾著數十公分長刀，他就是今（19）日晚間，在北捷北車站，犯下砍人案的27歲嫌犯張文，從身上配備可以看出他早已預謀，從監視器畫面中，可以看到張文拖著行李箱，在北捷出口處，沿途連續丟擲多顆煙霧彈，現場瞬間濃煙四起煙霧迷漫，造成下班高峰期民眾驚慌逃竄。

廣告 廣告

犯案過程中，他甚至疑似拿出預藏利刃，從後方襲擊一名，來阻止他的57歲男性，被害人當場倒地，失去呼吸心跳，隨後張文再趁著現場極度混亂，能見度低的情況，逃竄到鄰近的北捷中山站繼續犯案，張文持利器，隨機攻擊路人，同時丟擲煙霧彈，犯案後闖入一旁的百貨公司，從高樓墜落，遭警方圍捕制伏，送往台大醫院搶救生命垂危，送醫後宣告不治。

警方調查後發現，張文犯案前，就已經先在北車附近的，公園路住處縱火，警方已進張文租屋處採證，追查犯案動機，張文整個攻擊過程，有計畫性製造多點混亂，手段殘忍冷血，張文因妨害兵役，由桃園地檢署發布通緝，詳細犯罪原因，警方持續調查當中。

原始連結







更多華視新聞報導

北車M7出口煙霧彈攻擊案！ 1命危1傷.嫌犯在逃中

北車丟煙霧彈後 嫌犯逃中山站隨機砍人 隨後從頂樓墜落命危

北車丟煙霧彈.中山隨機砍人 張嫌遭圍捕墜樓不治

