有備而來！27歲男帶防毒面具兩次丟煙霧彈亂北捷 又衝中山站隨機砍人

嫌犯犯案後從誠品南西跳下，目前送醫搶救。

台北市今（19日）晚間爆發嚴重恐怖攻擊，台北捷運台北車站M8出口下午5點30分左右，一名27歲男子連續投擲4顆煙霧彈，現場瞬間瀰漫濃煙並伴隨惡臭，造成57名余姓男子送醫搶救，晚間捷運中山站周邊再傳出隨機砍人事件，疑似同一名嫌犯手持長刀，在街頭隨機攻擊4到5名路人，據了解，該名嫌犯稍早從誠品南西店5、6樓跳下命危，目前送醫搶救中。

警方指出，下午5時24分左右，嫌犯先在捷運板南線通往大廳的出口附近投擲煙霧彈，隨後轉往北車M8出口，手法冷靜熟練，似乎早有預謀，隨後濃煙迅速擴散，造成民眾恐慌，現場瀰漫煙霧與叫喊聲。

廣告 廣告

嫌犯隨後進入地下街B1層，在連通道靠近星巴克位置引燃汽油彈，造成第二波恐慌，接著再深入B2層閘門附近，再度投擲煙霧彈製造混亂。過程中，嫌犯趁著視線不良與人潮混亂之際，持刀自後方攻擊一名57歲余姓男子，導致被害人背部中刀倒地，一度失去生命跡象，緊急送往台大醫院搶救。

警方調查，嫌犯犯案全程配戴防毒面具，不僅遮蔽容貌，也能避免吸入煙霧，顯示其對煙霧彈特性相當熟悉，行徑具高度計畫性。犯案後，嫌犯利用現場混亂混入人群逃逸。

未料嫌犯在離開地下街後，轉而到捷運中山站附近繼續在街頭持長刀攻擊路人，並沿途丟擲煙霧彈，並持刀砍人。目前累計至少5人受傷，其中3人傷勢嚴重。

最後嫌犯在警方包圍下，自誠品5、6樓墜落，目前正緊急送醫中。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



回到原文

更多鏡報報導

台北車站M8出口遭丟煙霧彈 男「挺身阻擋」遭炸命危 兇嫌逃逸

同一人犯案！北車連丟4顆煙霧彈 中山站又爆隨機砍人、闖誠品

憲法法庭判《憲訴法》修法失效！大法官批「矛盾荒謬」：只剩8人卻要10人開會