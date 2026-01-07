有光的地方就有服務 台北車站B3層改造正式亮相

繼2022年成功改造台北捷運中山站後，台灣設計研究院(TDRI)再度與台北捷運公司攜手合作，挑戰全台旅運量及人流密度最高的台北車站B3層，並於今天(7日)正式公開亮相。這次不僅延續中山站「收納盒」概念，更善用「弧形」及「指標」設計改善空間，達到釋放流通面積、舒緩人潮動線的效果。

台北車站作為北捷龍頭車站，30多年來隨著服務需求日益增加，面臨諸多系統整合挑戰，像是車站整體給人老舊且昏暗的感覺，或者因空間不足與欠缺整體規劃導致詢問處、商業攤位等服務機能零散各地。於是台北捷運公司再度攜手台灣設計研究院(簡稱設研院)改造「捷運台北車站B3層」，透過改善指標、空間機能及設施配置，來提升服務體驗並快速分流旅客。

廣告 廣告

在著手進行改造前，設研院透過前期調查研究發現，該站體先天存在許多密集的粗大圓柱，特別是在台鐵、高鐵、捷運的「三鐵轉乘區」，空間狹小卻承載全台最高的人流密度，導致旅客經常因柱體阻隔而容易迷失方向，而最重要的台北捷運車站「自明性」也跟著下降。



【改造前】各種形式的攤販花車設置於閘門出入口處、北捷自明性不足。(設研院提供)



【改造前】車站服務與儲藏空間不足、商業攤位零星分布，整體服務機能分散。(設研院提供)

設研院表示，這次改造延續2022年北捷中山站「服務盒」設計概念，將原先阻礙動線的圓柱包覆起來並整理成有序的服務介面，不僅創造儲藏室、商業櫃位、會面點、充電服務、垃圾桶與指標電子螢幕等多元機能設施，更透過「有光的地方就有服務」的設計語彙，強化北捷服務的自明性。

不同於中山站方正的改造成果，設研院解釋，這次在北車B3層採用「柔化」車站多處邊角、設計「弧形」服務盒的方式，同時將東側閘門後移40公尺並整合周邊商業設施營造出「商業廊帶」，讓整體空間與人潮動線更加流暢，提升有限空間的使用效能。



【改造後】以盒子收納各服務設施，並以燈光強化自明性。(設研院提供)



【改造後】東側閘門後移40公尺營造「商業廊帶」引導人流。(設研院提供)

除了環境設施外，設研院指出「人流越多，指標系統越顯重要」，因此這次改造也特別重新調整指標箭頭方向與設置位置，不僅採用台北捷運局最新《指標準則》、更導入通用設計字體(Universal Design Font)，希望藉強化指標可讀性與易用性來分散人潮、減輕壅塞。



週邊服務地圖，左圖為【改造前】、右圖為【改造前】。(設研院提供)



台北車站樓層介紹導覽圖，左圖為【改造前】、右圖為【改造前】。(設研院提供)

設研院強調，此次改造並非以往車站的局部改善，而是針對空間配置、指標引導、商業機能佈局進行全面性規劃，連天花板、燈具、地坪、牆面也重新調整，像是照明以溫潤色溫取代冰冷燈光、地坪改採無縫設計以降低行李滾動噪音等。

設研院說，台北捷運作為全台最具指標性的捷運系統，期待改造成果有機會產生正面影響力，未來設研院也將持續關注交通場站公共服務、觀察旅客使用情形，為使用者形塑更舒適、便捷的乘車環境。

延伸閱讀

北捷再設計系列(一)：「改造實驗」 讓設計力進入公共場域

北捷再設計系列(二)：北車B3大翻新！變好看又好用的背後秘密

北捷再設計系列(三)：美學與實用難兩全？和專家走訪改造現場

改造只剩「黑灰白」？設研院正面回應風格問題