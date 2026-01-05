有內線？美軍出兵前夕押「馬杜洛垮台」 神秘客單筆狂撈逾千萬

國際中心／張尚辰報導

有神秘人士在美軍出兵前夕押注馬杜洛垮台，單筆投注大賺近千萬元新台幣。（圖／翻攝自Polymarket臉書）

美軍於1月3日凌晨對委內瑞拉發動突襲行動，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其夫人，消息一出震驚國際。不過，在軍事行動曝光前夕，竟有神秘人士提前押注「馬杜洛將遭逮捕或下台」，單筆投注大賺千萬元新台幣，引發外界高度關注。

綜合外媒報導，在預測市場平台Polymarket上，有投資人成功押中委內瑞拉政局劇變，獲利相當驚人。其中一個於上月底才成立的新帳戶，在美軍出兵前一晚投入約3.25萬美元（約新台幣100萬元），押注馬杜洛將被逮捕或卸任，最終獲利高達43.6萬美元（約新台幣1370萬元），投資報酬率超過12倍。

此外，還有多個近期新開設的帳戶，同樣針對馬杜洛政權垮台進行押注，累計獲利超過63萬美元（約新台幣2000萬元），引發外界關注。

報導指出，在美國總統川普於3日清晨對外宣布相關軍事行動之前，早在2日深夜，Polymarket上便出現大量針對馬杜洛命運的投注。不過，由於下注時間點過於接近重大事件，這也讓市場質疑是否涉及內線資訊。

