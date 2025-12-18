有內鬼？傳警察涉助「鮑魚大亨」鍾文智潛逃 3副所長被約談

即時中心／徐子為報導



「鮑魚大亨」鍾文智在炒作存託憑證案定讞前夕棄保潛逃，台北市警察局信義分局在偵辦過程中，發現疑似有「自己人」涉入。檢調今（18）日兵分15路搜索福德街派出所、三張犁派出所、李姓被告4人的住居所，約談李、古、梁姓3名副所長、鍾的葉姓友人共4名被告、19名證人，共23人到案，全案朝偽造文書等方向偵辦。





媒體《TVBS新聞網》報導，檢方調查發現，鍾文智在最高法院宣判結果出爐前，先聯繫上屏東縣同鄉鄭畯中、馮建英（另案通緝中），夥同游致暐（原名游林杰）等人，於3月12日最高法院駁回鍾文智上訴後，當天下午2時許，從北市信義區搭計程車逃往新北石碇，在友人協助下逃至平溪、宜蘭，隔天搭乘船隻逃往中國。



檢調警持續追查，發現法院命鍾文智須按時向派出所報到，但他有時明明在外地，卻仍有簽到，懷疑有官警涉嫌偽造簽名。檢察官18日發動偵查作為，兵分15路搜索，約談23人到場查證。



北市警信義分局表示，在刑案偵查過程中，發現本分局李姓員警等3人疑涉不法，經本分局主動報請臺灣臺北地方檢察署檢察官指揮偵辦，今天由檢察官率同信義分局、內政部警政署政風室、臺北市調查站共同偵辦，同步執行搜索。



嗣完成相關調查後，將李員等人移送臺灣臺北地方檢察署檢察官複訊，本分局將視偵審結果擬議當事人及追究相關人員考監責任。



信義分局說，他們向來積極整飭員警風紀，主動查察不法，秉持不庇縱、不掩飾，「自檢自清」、「警紀警辦」、「毋枉毋縱」之立場，展現淨化團隊決心，以維警譽。





