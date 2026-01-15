即時中心／林韋慈報導

台南市社會局驚爆重大貪汙弊案。一名負責長照業務的陳姓約聘人員，竟在5年內從公庫搬運新台幣5407萬元至自己口袋，買豪宅、股票，還投資保單。台南地檢署調查發現，陳男涉嫌利用職務之便，將原本應補助身心失能者及弱勢長輩的長照「救命錢」，淪為個人提款機，並自2020年至2025年間，勾結特定廠商詐領公款，且其中近5000萬元由其一人獨吞，手法囂張。檢方今依《貪污治罪條例》將陳嫌起訴。

檢方指出，陳嫌長期承辦長照輔具補助及居家無障礙環境改善業務，對衛福部補助平台與市府會計系統間「未完整介接」的漏洞相當熟稔，加上缺乏有效勾稽比對機制，遂起貪念。他與羅姓、黃姓兩名醫療器材業者勾結，大量偽造不實申請文件與發票，虛報輔具購置與修繕補助金額，猶如「五鬼搬運」，短短5年內不法金額高達新台幣5407萬元，凸顯內部控管嚴重失靈。

更令人髮指的是，鉅額贓款幾乎全數流入陳嫌口袋。檢方查明，5407萬元的詐領金額中，陳嫌實際取得高達4953萬餘元，占比超過9成，兩名共犯廠商僅分得少數款項。陳嫌並將不法所得用於購置豪宅、投資股票及購買保單。所幸檢方及時介入，已查扣其名下現金、存款約3000萬元，以及價值上千萬元的房產與股票，後續將由法院宣告沒收並返還市府。

針對此一「內鬼搬錢」案件，台南市衛生局13日發出聲明指出，該案係於2025年5月透過內部控制機制主動發現異常，隨即移送政風處處理，並將陳嫌調離現職。後續業務自社會局移撥至衛生局後，已依法將陳嫌解聘。衛生局強調，除全力配合檢調偵辦外，亦已委任律師對涉案人員提起民事求償，展現對貪瀆行為「零容忍」立場，並力求追回所有不法所得。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／有內鬼！台南照管中心約聘人員5年「搬錢」5400萬買房 下場慘了

