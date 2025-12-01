即時中心／林耿郁報導

本應保衛海疆安全的海巡署，竟然淪為走私集團的門神？彰化地檢署發現，海巡署一名林姓少校，疑似收受私菸集團好處，不僅在查緝前通風報信給該集團，更用職權協助打擊其他走私「同行」，爽領上億元檢舉獎金。

有內鬼！ETtoday報導，彰化地檢署去（2024）年在查緝一起私菸案時，意外查出有海巡署人員勾結犯罪集團的「案外案」。

偵防分署一名39歲林姓少校，疑似成為某私菸集團「門神」，從2019年起就提前洩露官方查緝行動資訊給該集團，同時還利用職務之便，協助該團查緝其他「競爭對手」，創造有利局面。

同時，「兩不耽誤」的林姓少校不忘找來街友、弱勢民眾充當人頭帳戶，大領國家檢舉、查緝獎金，還收受集團200萬元現金、特斯拉電動車等賄賂，不法所得高達數億元。

彰化地檢署偵查終結，今（2025）年7月份依收賄、洩密等罪，起訴相關人士，林姓少校被求刑15年，目前人被羈押在看守所；如今羈押期限將於12月8日屆滿，地院是否會繼續押人？或者將放人離開？各界高度關注中。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／有內鬼！海巡少校疑成走私集團「門神」 還爽領上億政府獎金

