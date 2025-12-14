有內鬼！美軍於敘利亞遇「伊斯蘭國」襲擊3死 川普：嚴厲報復

2025年12月8日，敘利亞軍方人員在大馬士革，慶祝獨裁總統阿塞德政權倒台一週年。路透社



美軍與敘利亞軍方的車隊上週六（12/13）在敘利亞遇襲，2名美軍人員和1名翻譯共3人死亡，疑與「伊斯蘭國」有關的嫌犯當場遭擊斃，路透社指當地官員透露嫌犯是敘利亞安全部隊成員。美國總統川普矢言進行「非常嚴厲的報復」。

根據美軍中央司令部（CENTCOM），攻擊發生於敘利亞中部城鎮巴邁拉（Palmyra），當時部隊正與當地重要領袖接觸，另有3名美軍受傷。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）發文稱「夥伴部隊」擊斃了襲擊者。

廣告 廣告

2025年12月8日，敘利亞軍方人員在拉塔基亞，慶祝獨裁總統阿塞德政權倒台一週年。路透社

路透社引述美國一名高級官員，稱攻擊發生在敘利亞政府控制範圍外，初步評估是伊斯蘭國（Islamic State）發動襲擊；該組織尚未宣稱犯案。3名當地官員透露嫌犯為安全部隊人員，敘利亞內政部指嫌犯在部隊「非領導職」，但並未透露是否為資深成員。

敘利亞內政部發言人巴巴（Noureddine el-Baba）表示，敘利亞政府曾警告當地可能發生伊斯蘭國攻擊，但「聯軍部隊並未採納」，敘國後續將調查攻擊者為伊斯蘭國成員，或僅是認同伊斯蘭國意識形態。

2025年12月8日，敘利亞軍方人員在拉塔基亞，慶祝獨裁總統阿塞德政權倒台一週年。路透社

美國總統川普（Donald Trump）在社交平台上發文，為3位在敘利亞犧牲的美國愛國者深感悲痛，也說另外3名受傷美軍情況良好。川普說這是伊斯蘭國（ISIS）對美國和敘利亞發動的攻擊，地點位於一個極度危險且尚未完全控制的地區，川普最後表示「將採取非常嚴厲的報復」。

路透社報導，以美國為首的聯軍近月在敘利亞針對伊斯蘭國進行多次空襲與地面行動，敘利亞安全部隊也參與行動，敘利亞上月也在全國掃蕩與伊斯蘭國相關人員，逮補70餘人。

更多太報報導

拜託活過3個月！柬埔寨野放2隻「吞骨者」 盼成鸛類保育範本

66座亂葬崗、30萬人強迫失蹤 獨裁者垮台1年了百萬親屬仍在苦等

情報失準？美國敘利亞欲突襲伊斯蘭國 反誤殺臥底探員