有其父必有其子！ 嚴立婷一開門撞見老公兒子一動作神複製

嚴立婷分享家庭日常，父子倆健身同步動作展現高默契。（圖／翻攝自臉書，嚴立婷 Willson & Tina）

藝人嚴立婷自2010年與前運動員張智峰結婚後，育有一對子女，平時雖然行程繁忙，仍經常透過社群平台分享家庭生活點滴。她在1月3日於Instagram上傳一張生活照，笑稱自己一早出房門就看到驚人畫面：「這畫面合理嗎？這是運動場吧！」

從她分享的照片中可見，丈夫張智峰身穿亮黃色無袖上衣與黑色長褲，正以健身輔助器材在地上做伏地挺身。動作標準、手臂肌肉線條明顯，展現出良好的體能狀態與自律習慣。

更吸睛的是，站在一旁的大兒子也正在進行倒立訓練。只見他穿著藍綠色上衣與印有黃色笑臉的長褲，雙手撐地、身體挺直，姿勢相當到位，展現出不俗的平衡感與核心肌力，彷彿完美複製了爸爸的運動習慣。

廣告 廣告

對這樣的場面，嚴立婷幽默寫道：「有其父必有其子啦！」不少粉絲留言表示畫面相當療癒，父子倆同步健身的模樣也讓人忍不住莞爾。

嚴立婷長年在演藝圈活躍，除了主持與戲劇作品外，也經常透過社群展現家庭一面，親子互動自然真誠，受到不少網友喜愛與關注。

嚴立婷一早出房門，驚見老公與兒子同步運動，笑稱「這是運動場嗎？（圖／翻攝自臉書，嚴立婷 Willson & Tina）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

快訊／管罄宣布懷孕！與倪安東結婚3年做人成功 寶寶小名曝光

超市外被要錢！他見老翁「挑食物1動作」鼻酸 網：看了好難過

余家昶今辦告別式 大女兒哽咽唸祭文：大家都說你是英雄，但我希望你不是