有其父必有其子？賴瑞隆舊帳遭翻出

爭取民進黨高雄市長提名的立委賴瑞隆，因子女在校涉嫌毆打同學並恐嚇「打死你」，5日出面道歉表示先動手就是不對。國民黨青年軍賴苡任隨即在臉書發文諷刺「有其父必有其子」，更翻出過往影片指控賴瑞隆在立法院「專挑女性立委下手」，引發輿論關注。

民進黨立委賴瑞隆。（圖／中天新聞）

賴苡任在臉書貼文提及，賴瑞隆曾在立法院中興大樓1樓電梯前攔堵柯志恩，反覆提起毫無邏輯的事情，即使柯志恩不想理會，他仍不依不饒。賴苡任還公開2024年7月8日內政委員會衝突片段，指稱賴瑞隆當著他的面攻擊徐巧芯與李彥秀，先是強力衝撞徐巧芯，接著用手肘攻擊，隨後以手臂勾住徐巧芯脖子往後倒，將她拽倒在地。

賴瑞隆苡手臂撞擊徐巧芯。（圖／翻攝自賴苡任臉書）

賴苡任進一步說明，畫面未拍攝到的部分是賴瑞隆倒地後用身體壓制李彥秀，讓她無法起身，最後由謝龍介、洪孟楷、羅智強等人將賴瑞隆拉起，當時李彥秀被壓得喘不過氣。賴苡任強調，賴瑞隆在立法院專門挑女性立委堵人、攻擊。

賴苡任在臉書痛批，賴瑞隆從未挑戰國民黨男性立委，這種只敢欺負女人的人，還一副道貌岸然想選市長，而且是賴清德欽點的人選。他表示，家庭教育原本屬於私人領域，不在評論範圍，但涉及校園霸凌就不同，因為可能是仗勢欺人。

賴苡任在臉書指出，仗父親的勢去欺負別人，除了小孩本身的行為家長要全數承擔，更重要的是有沒有因為父親的社會地位，才讓孩子出現霸凌別人的行為。此番言論將賴瑞隆子女校園暴力事件與其立法院行為連結，引發各界討論。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

