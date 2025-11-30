有別傳產 中華電連5年大加薪

兩樣情！中華電信11月30日幫72對新人舉行集團結婚典禮，董事長簡志誠大放利多，預計明年再調薪2400元、增加交通津貼1500元，這已經是中華電信連續5年加薪，還計畫狂灑3億元，向董事會爭取加發每位員工至少1萬5000元一次性激勵金，大手筆看在今年受關稅衝擊的傳統產業眼中，除了羨慕，也自嘆弗如。

根據104人力銀行統計求職會員資料，2025年月薪中位數4萬元，與2024年持平，與2019年至2024年月薪中位數年增2.9％至8.1％，正式終結連六漲的上升趨勢。國泰金控調查結果也顯示，60％認為未來半年薪資所得不變，49％預期明年薪資將維持不變，意即不會加薪。

簡志誠指出，今年營運成果預期持續有亮眼成績，結算至第3季財務表現穩健成長，電信核心業務穩居市場領導地位，固網寬頻平均每戶貢獻金額（ARPU）也維持穩定提升，帶動整體營收和獲利向上，因而決定加薪。

根據中華電信目前規畫，明年開始每人職階待遇調增2400元，交通津貼則從原來的1000元再增加1500元，變成2500元。此外，還要設立身心調適假3天、生日假1天；事假14天也從前5日提升為前7天都給薪；並從7天有薪水家庭照顧假，再增加7天無薪照顧假。

中華電信開出加薪這一槍，也讓不少傳統產業壓力爆棚。傳產主管直言，雖然今年經濟成長率（GDP）可望破7，創15年新高，但其實就是靠AI相關產業在撐場，傳產自4月川普啟動對等關稅之後，到現在還在療傷，有些中小企業更提前陣亡，根本沒能耐談加薪。

傳產中最具指標的台塑集團，8月就拍板定案加薪2％，平均每位員工調漲1190元，每人經常性薪資正式突破6萬元，雖然「有加」，與工會喊出的3％仍有落差，台塑企業回應，今年有全球經濟不穩、原物料價格波動及地緣衝突等影響，企業營運承壓。

業者直言，國內傳統產業長期來面臨全球競爭加劇、成本壓力、產業轉型困難、人才外流壓力，川普關稅成「最後稻草」，尤其國內土地、勞工、能源等成本上升，更難以應付來自大陸、東南亞的低價產品競爭，產業轉型更非一蹴可幾，也相當困難。