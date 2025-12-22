有刷牙不代表清潔乾淨！ 醫揭「真正護牙關鍵」預防牙周病

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】牙周病為台灣成年人最常見問題之一。衛福部資料顯示，35 歲以上成人多曾出現牙周病變；美國 CDC 也指出，30 歲以上約 47% 有牙周病症狀。恩主公醫院牙醫部趙冠齊醫師提醒，牙周病早期症狀輕微，常因牙齦紅腫、清潔不易或牙縫變大卻未就醫，而錯過治療時機。

刷牙靠技巧不靠次數 牙線、牙間刷都重要

許多人以為一天刷三次牙就足夠，但趙冠齊醫師強調，清潔「質」比「量」重要。刷牙角度錯誤、時間太短或未確實清牙縫，都易讓牙菌斑殘留。他建議，每天至少一次需做到完整清潔。牙縫小用牙線較適合；牙縫大或牙周退縮者，牙間刷效果最好。牙刷則依牙齦厚度、牙縫與習慣選擇，沒有一款適合所有人；電動牙刷也能幫助技巧不熟者維持穩定清潔。

牙周病治療 常見這些方式

牙周病屬慢性疾病，治療重點在控制發炎與減緩惡化。常見治療方式包含：

1. 例行性洗牙：清除牙面與牙齦邊緣的牙菌斑、牙結石。

2. 深層清創與根面整平：處理深入牙齦下方的牙周囊袋附著細菌。

3. 牙周手術（視情況）：如嚴重骨吸收或囊袋過深，需翻瓣或再生手術。

他提醒，治療後的維持比治療當下更關鍵，定期追蹤才能穩定牙周狀況。

牙齦腫痛、牙縫變大是警訊 拖延恐不可逆

若牙齦常腫脹、按壓不適、刷牙後仍覺得不乾淨，或口臭加劇、牙縫變大、牙齦退縮甚至牙齒排列改變，都是牙周發炎破壞組織的徵兆。趙冠齊醫師指出，牙周病造成的骨與組織破壞多半不可逆，越早處理，越能保住原生牙齒。

他呼籲民眾，每 3～6 個月應洗牙與檢查，並養成正確刷牙與清潔牙縫習慣。若出現牙齦腫痛或清潔後仍覺得不適，務必儘早就醫。牙周病非突然發生，而是長期清潔不足累積的結果，只要從生活做起，大多數問題都能及早控制。

