有力量在「毀壞憲政」！卓榮泰發文籲國人阻止任何違憲行為

《財劃法》覆議案遭立法院否決，傳出府院將「不副署、不公布」，而總統賴清德明（15）日邀請行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、考試院長周弘憲國政茶敘，雖然韓國瑜已婉拒出席，但明日上午府方仍會與政院、考試院兩院長茶敘，採取閉門會議形式，會後提供新聞稿與照片。行政院長卓榮泰今（14）晚在社群平台發文，表示現在國家內有一股力量要破壞台灣的憲法體制、國防安全、財政紀律等，自己必將善盡「民主憲政守門人」的職責，捍衛憲政秩序與尊嚴。

卓榮泰表示，自從1985年開始當議員助理至今剛好整整40年。40年來經過了解嚴、第一次總統民選、三次政黨輪替和六次修憲，台灣2350萬人民已經自己決定了自己國家的憲政體制與民主程序。

卓榮泰提到，2020年在蔡英文總統帶領下，我們成功贏得總統連任、國會過半；2024年賴清德總統當選，開啟了民進黨第三個連續的總統任期，但是卻陷於朝小野大的國會生態，而當下更面臨護憲與違憲的爭議，而形成僵局。

卓榮泰認為，「40年工作的信念，『爭自由、護人權、反共反極權、民主護主權』是我一生毫無疑問的DNA和志業，決不會改變。我必竭盡全力守護國家主權與安全、捍衛憲政秩序與尊嚴」。

卓榮泰指出，「當下正有一股力量要摧毀國家憲法體制、削弱國家國防安全、破壞國家財政紀律，我必承擔憲法賦予的憲政責任，善盡『守門人』的職責，就算是拼了命撲倒在球門之前，也要阻止任何違憲行為越雷池一步。

文章最後，卓榮泰希望在壯大台灣、護國護憲，均衡財政、永續人民福祉的路上，「勇敢的國人同胞請與我一起同行」。

