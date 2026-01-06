有功自攬有過推中央 議員轟盧秀燕政治雙標

▲台中市議會黨團總召周永鴻(中者)指出，市長盧秀燕作為國民黨重要領袖，面對自家立委無理阻擋攸關民生的總預算，毫無作為(圖／資料照片)

[NOWnews今日新聞] 針對藍白兩黨在立法院持續杯葛115年度中央總預算，導致台中市TPASS通勤月票經費恐於1月後無以為繼，民進黨台中市議會黨團總召周永鴻今(6)日重砲轟擊市長盧秀燕。周永鴻直指，盧秀燕在政策上路時高調攬功，稱「全國最便宜」是市府政績；如今預算因自家政黨卡關，卻改口稱是「配合中央政策」，痛批盧秀燕根本是「政治雙標」。

周永鴻指出，112年 TPASS上路時，盧秀燕市長多次在公開場合強調，台中市民能享有 299 元全國最便宜方案，是因為「市府編列大量預算」，並以此作為施政滿意度的宣傳資本。然而，當115年中央總預算因藍白惡意杯葛而威脅到續辦時，市府交通局竟轉而強調 TPASS 是「中央政策」，甚至放話「若中央無法補助，希望能跟地方說清楚」，試圖將受害者的標籤貼在自己身上。

周永鴻強調，造成TPASS斷炊危機的始作俑者，正是盧秀燕所屬的國民黨。他呼籲盧市長若真心以「全國最便宜月票」為傲，就應展現政治領袖的高度，立刻要求同黨立委停止杯葛，確保民生預算順利撥付，「不要在中央放火，回地方喊救火。」

周永鴻表示，盧秀燕作為國民黨重要領袖，面對自家立委無理阻擋攸關民生的總預算，不僅毫無作為，甚至放任官員以「受害者」姿態轉移焦點。他最後警告，總預算卡關影響的不只是通勤月票，還包括各項民生補助。若因政治惡鬥導致市民權益受損，台中市民絕對會將這筆帳算在擋預算的立委以及沈默的盧市長頭上。

