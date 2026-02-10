有危機？家樂福頂級超市連一口氣關4間 20年老店也難逃 官方回應了

家樂福頂級超市「Mia C'bon」近日一口氣關4間店，引發外界關注。（圖／資料照）

家樂福再度傳出關店消息，繼台中大墩店本月2日宣布即將熄燈後，前身為JASONS的家樂福頂級超市「Mia C'bon」近日官方公告連關4間，皆將在2月底之前熄燈，其中營業長達20年的高雄漢神店也入列，引發外界聯想，猜測家樂福遭收購後是否調整經營政策，對此官方也做出回應。

家樂福頂級超市「Mia C'bon」近日在官網公告，一口氣收掉4間店面，包括台北林森店營業至本月22日晚間10點，台北美麗華店則是營業至23日；新北中和環球店與高雄漢神店則是營業至28日晚間10點。值得注意的是，高雄漢神店開幕至今已有20年歲月，是當地指標性超市之一。而這也是繼去年11月Mia C'bon天母店、安和店收掉後，再度傳出熄燈消息，目前全台僅剩16間。

家樂福一口氣關閉4間Mia C'bon，加上去年底也連收2間，引起關注。（圖／取自Mia C'bon官網）

除了Mia C'bon外，家樂福台中大墩店本月2日公告，因租約到期，將在月底的28日晚間10點正式結束營業，加上去年桃園、嘉義北門、北投及竹北等四家門市，已經關閉5間門市，加上頂級超市共關閉9間，皆是以租約到期、調整營運策略為由。

家樂福動作頻頻，急遽收掉門市，加上統一收購後，便宣布將進行品牌更名計畫，引發外界關注。對此官方回應，員工與顧客權益都不會受影響，品牌更名也不會影響現有勞動條件，員工與顧客都可安心繼續上班、購物。

