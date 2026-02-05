有口臭拍吻戲怎麼辦？男演員1反應讓她超受傷

女星陳宥心自曝曾因口臭問題影響拍戲。（圖／翻攝自陳宥心 臉書）

不少人都有過口氣困擾，卻未必找得到真正原因，甚至因此影響自信與人際關係。女星陳宥心就曾因口臭問題，在與男演員拍吻戲時，對方的反應讓她相當受傷。她透露自己嘗試過各種方法，卻始終找不到異味來源，直到某次咳出惡臭小顆粒，就醫檢查後，才發現困擾多年的口臭真正原因。

陳宥心日前在節目《11點熱吵店》中分享，早年當演員時，曾因口臭問題遭遇尷尬困境。她透露，當時與男主角對戲拍攝「借位親吻」時，對方竟在導演喊「五、四、三」前，先行深吸一口氣、刻意屏息，讓她自尊心大受打擊。她無奈表示：「我會覺得很明顯，就是我嘴巴有味道，所以你才會做這個動作。」儘管她勤刷牙、正確使用牙線，甚至檢查是否有蛀牙，卻始終找不到異味來源。

陳宥心表示直到某次用力咳嗽時，她竟咳出一顆黃綠色的小顆粒，捏碎後散發出宛如「臭水溝」般的惡臭氣味。她隨即前往耳鼻喉科求診，醫師在診間利用壓舌板與工具深入檢查，一扣之下竟取出驚人異物。她形容當下畫面十分震撼：「看到一個像10塊錢硬幣那麼大的膿包，軟硬都有，那個味道真的就是臭水溝。」這才驚覺，多年口氣問題的元凶，正是藏在喉嚨深處的「扁桃腺結石」。

耳鼻喉科醫師蔡慶諭在節目中解釋，扁桃腺表面並非平滑，而是布滿凹槽與隱窩，他常形容就像「月球表面」。這些封閉空間容易卡住食物殘渣，長時間堆積後與細菌作用，便會產生硫化物，散發出腐敗異味，「其實就是食物酸掉、臭掉的味道」。他也提醒，有些患者會過度清潔，反而陷入像「擠痘痘」般反覆檢查、刺激的惡性循環。

蔡醫師指出，口臭問題不僅影響生理健康，更可能造成嚴重心理與社交壓力。他曾遇過一名17歲高中女生，因扁桃腺結石導致嚴重口臭，影響到社交，當時她面臨學測壓力，仍堅持立刻動手術切除扁桃腺。

