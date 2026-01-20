有口音就被攔查！ICE掃蕩惹怒網友：要不要聽聽第一夫人說話

編譯張渝萍／綜合報導

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）近期被美國移民暨海關執法局（ICE）盯上，不但造成一名公民死亡，ICE逐家逐戶、闖餐廳、大賣場的舉動，已惹惱當地人，甚至掀起多場示威。

想不到這場鬧劇還沒完，還越演越荒謬。近日一段ICE在明尼阿波利斯市的掃蕩影片在社群上瘋傳，畫面中可見一名男子站在自家門口被攔下，要求看證件，男子反問原因，想不到ICE官員竟稱：「因為你的口音」，最後強行將他拉走壓制，直到核對身分證件證實該男子是美國公民後才放他走。

廣告 廣告

這段影片在社群上廣傳掀起熱議，不少網友稱逮捕人的ICE官員自己也有口音， 「這ICE口音跟他一模一樣」，還有網友諷刺：「口音？要不要看看（第一夫人）梅蘭妮雅？」

這段影片中發生地正是在最近ICE官員掃蕩熱點明尼阿波利斯市，可看見一名男子在家外被至少4名ICE官員攔住質問。之後，一名穿著軍服的官員要求男子提供文件，男子反問：「你為何要查看我的證件？」ICE官員竟回：「因為你的口音。」

男子不滿說：「老兄你也有口音！」ICE官員則繼續問：「你哪裡出生的？」男子反問：「那你又哪裡出生？」ICE官員疑似惱羞對男子說「把你雙手擺後」，接著粗魯地將他按在車庫門上。此時，可聽見背景音充滿周遭居民用髒話怒罵官員的聲音。

根據CNN報導，該名男子名叫馬內拉（Ramon Menera），在ICE官員拍照將他資料上傳系統，確認馬內拉2019年取得美國公民身分，之後還硬是檢查他的護照資料才放他走。

報導指，馬內拉在墨西哥出生，2021年取得美國護照。當時馬內拉是在他5歲女兒面前被攔查。馬內拉受訪時說：「當我回到家時，她嚇壞了，她問你還好嗎？你會被抓走嗎？我不想失去你！」馬內拉只得趕緊安慰女兒：「你不會失去我。」

馬內拉表示，即便他是公民，仍然會感到害怕，因為ICE根本沒在管你是不是公民，「特別是，我知道我的英文有非常濃厚的口音，很容易成為目標。他們是透過口音和外表在逮人的。」

這段影片在社群上很快引爆網友怒火。不少網友稱逮捕人的ICE官員自己也有口音， 「這ICE口音跟他一模一樣」，還有網友說：「用口音來評斷公民資格實在有夠瘋！」、「這是種族歧視行為吧」，甚至還有網友諷刺：「口音？要不要看看（第一夫人）梅蘭妮雅？」

CNN已聯繫國土安全部，詢問是否允許ICE官員僅靠口音就隨意攔查人。目前尚未得到回應。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

高市「台灣有事」惹怒中國！中客大降45% 全年4270萬旅客量依舊創紀錄

執法粗暴、信任崩盤！美牧師竟是ICE高官引爆怒火 民眾闖教堂：滾出去

面對中共威脅！美記者：台灣富裕民主令人讚嘆 獨缺保護這一切的共識

請自行滾蛋！金正恩工廠致詞發飆 罕見當場炒副總理：無能又不負責任

