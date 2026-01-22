有吃避孕藥還能看中醫嗎？事前、事後避孕藥與中藥調理6大Q&A一次搞懂

很多女生都想要透過中醫調經、減重、調理體質，但是平時有在吃避孕藥，還可以用中藥調理嗎？藥效會不會受影響？

其實，常見口服避孕藥可分為「事前避孕藥」、「事後避孕藥」，對身體造成的影響並不相同。透過以下6個Q&A，就可以快速了解並幫助評估喔！

中西醫婦科專家觀點：陳曉萱醫師＆愛群生殖中心副院長馬佩君醫師

Q：事前避孕藥，為什麼可以避孕？

事前避孕藥含有低劑量的雌激素與黃體素，可抑制促卵泡激素（FSH）、黃體成長激素（LH），使卵泡不長大且不排卵，因此避孕成功率達9成。

廣告 廣告

事前避孕藥也會改變子宮頸黏液質地，使精子難以穿透，並使子宮內膜變薄、影響輸卵管收縮以影響受精卵著床等，從多重管道確保避孕效果。

Q：事前避孕藥的使用注意事項？

事前避孕藥應每天按時服用，以免荷爾蒙波動造成避孕失敗。若漏吃未超過12小時，應馬上補吃。若漏吃超過12小時，建議7天內應增加其他避孕方式。

若為特殊體質，例如患有靜脈炎、靜脈血栓、腦血管疾病、狀動脈疾病、肝功能障礙、婦科相關癌症、35歲以上、有抽菸、有高血壓病史、有懷孕可能性，使用事前避孕藥之前，都建議先和醫師確認過再使用。

Q：吃事前避孕藥可以調經？和中藥調經有什麼不同？

服用事前避孕藥可以調經，主要是透過抑制自然排卵以形成規律的荷爾蒙變化，適合需要緩解經期不適、月經不規則要備孕、準備進入試管療程的人。

諮詢專業中醫師以中藥調經，則會根據體質（如氣血不足、肝鬱氣滯等）進行調理，目的是希望打造健康的體內環境，以促進規律代謝及順利排卵。

若已經在吃事前避孕藥，和中藥的藥效不太會相互影響，但是事前避孕藥就有使月經規律的效果，通常我會建議不必再吃中藥調經，多此一舉。

若以中藥調經為主，但促卵泡激素（FSH）過高、接近更年期，或是體脂過低導致排卵中斷，單靠中藥的效果也可能有限，仍需搭配西藥進行調控。

Q：有在吃避孕藥，還能吃中藥調理過敏、腸胃、減肥嗎？

若服用事前避孕藥有一些副作用，可諮詢專業中醫師幫助緩解，或是仍想要調理體質，例如過敏、腸胃問題等，亦不受影響，可照常進行調理。

若想要使用藥物減肥，基本上中藥減肥藥物和避孕藥之間的影響不大，西藥的減重針等則可能影響避孕效果，建議在諮詢醫師時一併提出討論。

Q：事後避孕藥，為什麼可以避孕？

事後避孕藥是利用高濃度黃體素延後排卵，並改變子宮內膜與黏液，降低精卵結合機會。最好在性行為後72小時內服用，愈早愈好。

值得留意的是，若已經排卵，事後避孕藥就不一定能成功發揮避孕的效果，因此避孕成功率比事前避孕藥來的低一些，約7-8成。

Q：事後避孕藥造成的亂經、月經不來，可以吃中藥調理嗎？

也因為事後避孕藥含有高濃度黃體素，比較容易在服用後導致亂經或身體不適，這些都是可以利用中藥進行後續調養的部分。

若服用事後藥之後月經遲遲不來，建議先確認是否因避孕失敗而懷孕。若服用事後藥才發現懷孕，藥物對胎兒影響不大，不必太擔心！

養孕專家中醫院長 陳曉萱

延伸閱讀

經期前中後飲食全攻略！中醫教妳正確食補法，舒緩經痛、氣血順暢

經期從7天突然減成3天，是身體出問題嗎？ 3大指標教你判斷週期是否健康