有吃避孕藥還能看中醫嗎？事前、事後避孕藥與中藥調理6大Q&A一次搞懂
很多女生都想要透過中醫調經、減重、調理體質，但是平時有在吃避孕藥，還可以用中藥調理嗎？藥效會不會受影響？
其實，常見口服避孕藥可分為「事前避孕藥」、「事後避孕藥」，對身體造成的影響並不相同。透過以下6個Q&A，就可以快速了解並幫助評估喔！
中西醫婦科專家觀點：陳曉萱醫師＆愛群生殖中心副院長馬佩君醫師
Q：事前避孕藥，為什麼可以避孕？
事前避孕藥含有低劑量的雌激素與黃體素，可抑制促卵泡激素（FSH）、黃體成長激素（LH），使卵泡不長大且不排卵，因此避孕成功率達9成。
事前避孕藥也會改變子宮頸黏液質地，使精子難以穿透，並使子宮內膜變薄、影響輸卵管收縮以影響受精卵著床等，從多重管道確保避孕效果。
Q：事前避孕藥的使用注意事項？
事前避孕藥應每天按時服用，以免荷爾蒙波動造成避孕失敗。若漏吃未超過12小時，應馬上補吃。若漏吃超過12小時，建議7天內應增加其他避孕方式。
若為特殊體質，例如患有靜脈炎、靜脈血栓、腦血管疾病、狀動脈疾病、肝功能障礙、婦科相關癌症、35歲以上、有抽菸、有高血壓病史、有懷孕可能性，使用事前避孕藥之前，都建議先和醫師確認過再使用。
Q：吃事前避孕藥可以調經？和中藥調經有什麼不同？
服用事前避孕藥可以調經，主要是透過抑制自然排卵以形成規律的荷爾蒙變化，適合需要緩解經期不適、月經不規則要備孕、準備進入試管療程的人。
諮詢專業中醫師以中藥調經，則會根據體質（如氣血不足、肝鬱氣滯等）進行調理，目的是希望打造健康的體內環境，以促進規律代謝及順利排卵。
若已經在吃事前避孕藥，和中藥的藥效不太會相互影響，但是事前避孕藥就有使月經規律的效果，通常我會建議不必再吃中藥調經，多此一舉。
若以中藥調經為主，但促卵泡激素（FSH）過高、接近更年期，或是體脂過低導致排卵中斷，單靠中藥的效果也可能有限，仍需搭配西藥進行調控。
Q：有在吃避孕藥，還能吃中藥調理過敏、腸胃、減肥嗎？
若服用事前避孕藥有一些副作用，可諮詢專業中醫師幫助緩解，或是仍想要調理體質，例如過敏、腸胃問題等，亦不受影響，可照常進行調理。
若想要使用藥物減肥，基本上中藥減肥藥物和避孕藥之間的影響不大，西藥的減重針等則可能影響避孕效果，建議在諮詢醫師時一併提出討論。
Q：事後避孕藥，為什麼可以避孕？
事後避孕藥是利用高濃度黃體素延後排卵，並改變子宮內膜與黏液，降低精卵結合機會。最好在性行為後72小時內服用，愈早愈好。
值得留意的是，若已經排卵，事後避孕藥就不一定能成功發揮避孕的效果，因此避孕成功率比事前避孕藥來的低一些，約7-8成。
Q：事後避孕藥造成的亂經、月經不來，可以吃中藥調理嗎？
也因為事後避孕藥含有高濃度黃體素，比較容易在服用後導致亂經或身體不適，這些都是可以利用中藥進行後續調養的部分。
若服用事後藥之後月經遲遲不來，建議先確認是否因避孕失敗而懷孕。若服用事後藥才發現懷孕，藥物對胎兒影響不大，不必太擔心！
延伸閱讀
經期前中後飲食全攻略！中醫教妳正確食補法，舒緩經痛、氣血順暢
經期從7天突然減成3天，是身體出問題嗎？ 3大指標教你判斷週期是否健康
其他人也在看
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 64
看似清爽竟是糖王！營養師揭「3早餐地雷」害血糖狂飆：吃了更想睡
現代人生活忙碌，早餐經常隨便吃，但吃錯容易造成精神不濟。營養師張語希指出，許多人早餐不是亂吃，而是不知道怎麼選，對此分享「早餐的實用避雷清單」，例如「果醬吐司搭配甜奶茶」，看起來清爽，但含糖量高，恐害血糖飆太高，讓人昏昏欲睡。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
起床喉嚨痛未必是感冒！醫曝背後恐藏「3問題」
生活中心／尤乃妍報導許多人都曾遇過早上一起床發現喉嚨又乾又痛，第一直覺就是自己「感冒了」。不過，耳鼻喉科醫師陳亮宇解釋，會造成喉嚨痛的原因，不一定是感冒，也可能跟「睡眠、生活習慣」有關。想要徹底改善，就要從日常生活小細節抓起，或是尋求專業幫助。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
60歲婦「罹3種癌症」竟全治癒 名醫揭重生關鍵：不是奇蹟
在現代醫學進步下，癌症已不再是絕症，但連續面對3種癌症的挑戰，仍能全身而退，實屬罕見。腫瘤科醫師邱德生分享案例，一名60歲的婦女接連遭遇乳癌、甲狀腺癌及子宮內膜癌，經歷3次大轉彎，但在醫療團隊的治療與追蹤下，該婦人目前狀態良好，且體內已無任何癌症復發證據，重拾平凡生活。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 7
見血光！2026年「這2生肖」恐有嚴重車關 12生肖健康吉凶一次看
進入2026年，新的一年大家都希望能平安健康、好運旺旺來。不過每年磁場都在變，想知道2026年誰身體最勇健？誰又要小心意外跟病痛找上門？趕快來看看民俗專家楊登嵙老師怎麼說，教你如何趨吉避凶，把健康顧好健康2.0 ・ 3 小時前 ・ 1
只吃一顆安眠藥，醒來人卻在精神病院？醫師警告這款藥可能引發夢遊
吃了一顆安眠藥，隔天醒來居然躺在精神病院，但卻不知道自己是怎麼去的。這不是電影情節，而是真實案例。藥師洪正憲指出，安眠藥Zolpidem（史蒂諾斯、柔拍）其中一大副作用就是夢遊或複雜睡眠行為，少數人服用後可能做出睡著卻能做事的行為，醒來卻毫無印象。鏡報 ・ 3 天前 ・ 3
耳朵別亂挖！75歲翁「右臉突癱瘓」家人嚇哭 醫一照驚：已侵犯大腦
一名75歲張姓老翁因右耳反覆出現耳痛、耳脹症狀，甚至不斷流出惡臭膿液，在診所治療多日仍未見改善。轉往大醫院檢查後，病況出現恐怖反轉，張翁不僅外耳道紅腫積膿，更出現顏面神經麻痺導致右臉癱瘓，家屬見狀嚇得跪求醫師救命。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
先冷凍再回烤！醫師教麵包「3聰明吃法」穩定血糖又預防癌症
腫瘤科醫師廖志穎近日在臉書粉絲專頁分享一項飲食小知識，指出「麵包先冷凍再回烤」有助降低升糖指數，不僅能讓血糖上升更平穩，也能減少慢性發炎、降低癌症風險。醫師強調，減糖並非完全不吃澱粉，而是透過更聰明的飲食方式，為身體打造不利癌細胞生長的環境。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
10歲童身上飄出「發酵水果香」 血糖飆破300意識模糊！
家醫科醫師陳欣湄在《健康好生活》節目上分享一起案例，一名男童因意識模糊被送到急診，身上飄出異常水果香味，確診為糖尿病引發的「酮酸中毒」急症。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
選擇安寧療護！名模大腸癌47歲病逝 大腸癌年輕化 2警訊不能拖
日本資深名模古谷惠因大腸癌病逝，年僅47歲，消息曝光後令時尚圈與粉絲不捨。她在生命末期選擇緩和治療，坦然面對疾病。醫師提醒，大腸癌已不再是中老年人專利，即使不菸不酒、飲食清淡仍可能悄然上身，早期警覺與健康2.0 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
沒口渴、沒頻尿！40歲工程師健檢「血糖已失控」…醫揭「尾牙季」最危險：5招穩住血糖
最近進入尾牙與聚餐旺季，不少上班族因應活動增加，飲食變得重口味、甜食酒精攝取上升，作息也常被打亂。醫師提醒，這段時間是血糖最容易失控的高風險期，由於血糖波動不易察覺，一旦發現往往可能已是糖尿病前期。建議可使用連續血糖監測（CGM），24小時即時記錄血糖變化，協助找出餐後高血糖、夜間低血糖，以及飲食與運動對血糖的影響。幸福熟齡 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
年貨必備！開心果4禁忌、5好處曝光 營養師示警：4類人要小心
農曆新年將至，香脆可口的開心果是不少家庭必備的過年零食之一。營養師李婉萍指出，開心果屬於六大類食物中的油脂與堅果類，含有豐富的膳食纖維，有助於促進腸道蠕動。不過她也提醒，有4類族群應避免過量食用，以免出現腹脹、腸胃不適等情況。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發表留言
寒流持續發威!!心臟科醫師推薦：三招預防心肌梗塞
每到冬天，寒冷的氣溫不只讓人直打哆嗦，也悄悄提高心血管疾病的風險。許多人以為心肌梗塞只是老年人才會發生的疾病，但醫師提醒，年輕人、三高族群，甚至生活壓力大、作息不規律的人，也可能在不知不覺中成為受害者。 國泰綜合醫院心臟內科主治醫師郭志東指出，冬天心肌梗塞高發，與氣溫驟降、血壓波動以及生活習慣密切相關，而且不要以為自己年輕、沒症狀就輕忽，冬天的心血管保健要從日常做起。他建議，透過減少溫差的刺激、控制三高與適度運動，每個人從平日就要做起，保養自己的心血管健康，才能避免心肌梗塞的危險突如其來，讓你在寒冬也能守住心臟的安全。面對冬天心血管高風險，郭志東建議每個人都可以從三個簡單生活習慣著手：1.減少溫差刺激 冬天氣溫驟降，血管會因寒冷收縮，血壓容易快速上升，這對心血管健康是一大負擔，因此，減少溫差刺激，是預防心肌梗塞的重要一環。即使只出門短時間，也要做好保暖，尤其手腳、頸部與脖子，這些部位一旦受寒，血管容易收縮，心臟負擔增加，郭志東建議分層穿衣，方便進出室內時隨時調整，避免溫差過大。許多人早晨一醒來就快速鑽出被窩，這時血壓可能突然飆高，對心臟是一種潛在壓力；建議先在床上伸展、慢慢坐起，再站立常春月刊 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
89歲連戰爆罹癌又中風！因血尿停藥竟腦栓塞，兒媳親曝最新近況
國民黨前主席連戰今年已高齡89歲，近年傳罹癌又傳中風，健康狀況備受關注。連戰次子連勝武和妻子路永佳於1/14出席活動，受訪時透露公公近況，她說明公公雖然年事已高，但飲食、睡眠都很好，對美食仍保有熱情，健康2.0 ・ 1 天前 ・ 3
女性滿1條件 免費做「薄層子宮頸抹片」
[NOWnews今日新聞]子宮頸癌長年被視為女性健康的「隱形殺手」，初期往往沒有明顯症狀，卻可能在不知不覺中威脅生命。為提升篩檢準確性並降低民眾負擔，門諾醫院全面導入準確率更高的「薄層子宮頸抹片檢查」...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 發表留言
隱匿腸病毒害18人感染「醫護父母遭罰12萬」 疾管署：已進一步了解
高雄市鼓山區一所私立小學爆發腸病毒群聚感染事件，截至19日最新統計，已有5個班級、15名學童染疫，再加上3名親屬，累計18人感染。衛生局追查後發現，源頭疑似來自任職802軍醫院的醫護夫妻，兩人隱匿一對兒女感染腸病毒的事實，仍讓孩子到校上課，導致疫情擴散，衛生局依傳染病防治法對夫妻各開罰6萬元，共計12萬元罰鍰。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
不吃藥改善關節痛！這食物一定要吃 抗發炎飲食祕訣
關節一痠痛，就只能靠止痛藥嗎？其實從日常飲食下手，也能幫助舒緩不適，像是鮭魚、鯖魚、雞蛋、莓果類、深綠色蔬菜，都能幫助舒緩關節痛。 舒緩關節痛飲食祕訣 營養師張宜臻指出，關節痠痛常伴隨發炎反應健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發表留言
4保健品+咖啡恐白吃 吸收率最多降54%
營養師在《Good house keeping》上提醒，許多人習慣早晨享用咖啡時順便服用保健食品，但咖啡中的成分可能嚴重影響特定營養素的吸收效率。專家指出，只要將咖啡飲用時間與補充鐵、鈣、維生素D、維生素B群的時間錯開至少1小時，就能避免營養白白流失。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
爬山導遊心跳亂才知有病 醫提醒「這些症狀」恐是心房顫動
【記者黃泓哲／台北報導】馬祖導遊阿盛（化名）平日爬山帶團毫不費力，但近半年他工作時卻常出現心悸、喘不過氣、心跳忽快忽慢的情況。一開始他以為只是累或咖啡喝太多，直到智慧型手錶跳出「心律不整」警示，他才決定就醫，確診為「心房顫動」。台北市立萬芳醫院心臟內科莊再庚醫師指出，許多人初期常誤以為是壓力大或老化現象，容易錯過及早治療的時機。壹蘋新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
醫師大讚早餐這樣吃！穩定血糖、減緩肌肉退化 年輕人嘆1句萬人笑翻
飲食是影響身體健康的一大關鍵。美亞健康長壽診所院長、骨科醫師戴念國近日分享，常吃某些食物當早餐，可以穩定血糖變化、精神變好、骨頭更健康、減緩肌肉退化，貼文曝光後引發熱議，不過許多年輕人笑說，「然後，我就失去快樂」，直言台灣早餐豐富多樣，健康單純的飲食常讓人覺得無聊、無法接受。中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 1