有喝水怎麼會長腎結石？醫曝「活性氧與發炎」才是真正黑手

「明明有喝水，怎麼會長腎結石？」台灣個人化醫療學會理事長張家銘醫師透露，腎結石的形成不單純是礦物沉積，而是身體長期累積活性氧，與慢性發炎有關。建議民眾多喝水、減少攝取高糖、高鈉的食物且減少熬夜，避免身體反覆發炎，放慢生活節奏才能遠離結石。

根據2025年《European Journal of Medical Research》一篇綜論，研究指出草酸鈣腎結石不是單純礦物沉積，而是長期活性氧與慢性發炎失控的結果，「石頭不是起點，而是最後現身的證據」，而且從日常生活中就能發現警訊。

身體恢復力下降其實是正在發炎？

研究提到關鍵分子「活性氧」，會直接影響粒線體功能。粒線體就像是細胞的發電廠，一旦受損，身體的恢復力就會明顯下降。生活中最直觀的表現，像是熬夜一次要好幾天才能恢復精神、水喝少一點腰就開始感受到悶、壓力一大全身都覺得不對勁等，以上這些其實是身體正在提醒我們「發炎」。

為什麼一缺水就會不舒服？

研究指出低尿量與腎臟局部缺氧，是啟動活性氧與發炎的重要條件。這也是為什麼很多結石體質的人，會發現只要水喝少一點、尿的顏色變深，整個人就會開始感受到不適。當尿液濃縮、流速變慢，腎小管細胞承受的氧化壓力會急速上升，活性氧大量產生，發炎反應也隨之被點燃。張家銘提醒，喝水不只是為了「沖石頭」，而是為了讓腎臟不要進入「發炎模式」。

反覆結石通常伴隨其他症狀

反覆結石的人，常常同時有脂肪肝、胰島素阻抗、腸道發炎、關節痠痛等症狀，正好呼應研究中的結論，活性氧與發炎不是局部事件，而是全身代謝狀態的反映。張家銘也提到結石不是腎臟孤立的問題，而是整個身體長期處在「壓力大於修復」的狀態。當我們只處理結石，卻沒有調整生活節奏，石頭自然會再生成。

3建議預防腎結石

最後，張家銘建議若要預防腎結石，前提是要讓身體不要持續發炎，民眾也可以從生活中的習慣慢慢調整。