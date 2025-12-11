有國貿商資格就可採購軍火？凌濤：台灣之盾也給衛浴裝修商採購？

國防部長顧立雄出席立院114年度中央政府總預算案協商。廖瑞祥攝



記者周志豪／台北報導

國防部5.9億元軍火原料採購案，由0.19億元資本額衛浴裝修公司得標惹議。國防部長顧立雄回應，只要具「國際貿易代理商資格」就可得標採購。國民黨桃園市議員凌濤下午再質疑，國內符合顧所稱資格廠商達350159家，大家都可得標5.9億元軍火原料標案？檢核標準何在？為何兩次開標僅有一家投標？

凌濤批評，若只因RDX炸藥原料台灣沒有，所以要找「衛浴裝修廠商」，那總統賴清德要打造的台灣之盾，現在也什麼都沒有，之後也讓衛浴裝修廠商處理？

凌濤更質疑，福麥國際室內裝修公司登記地址，還有福麥建設開發有限公司、以及前身為入船之町精品旅館的天麗行館，負責人是李淑玲，恰好是福麥室內裝修的前老闆，後來交給李文慶，到底李淑玲、李文慶的關係為何？為何從裝修業跨足軍工原料產業？背後有無涉及大型集團指揮？

凌濤批評，國防部5.9億元炸藥原料採購案便宜行事，若民進黨最擔心的境外勢力涉入其中，我國國防安全不就門戶洞開？顧立雄及國防部採購室回應避重就輕，政風單位難道還不啟動調查？

