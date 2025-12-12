有國際貿易牌就可進口炸藥? 黃國昌批納稅錢不是給民進黨上下其手

有國際貿易牌就可進口炸藥?立委黃國昌批納稅錢不是給民進黨上下其手。（圖／李智為攝）

國防部花5.9億要透過「福麥國際室內裝修公司」採購國際管制的「RDX海掃更」火藥原物料。民眾黨主席黃國昌今天（12日）批評指出，國防部稱進口炸藥只要有國際貿易的牌照就可以了，「請問國防部，你要不要再想一次你在說什麼?我們現在談的是炸藥! 他強調，納稅人的稅金不是拿來給民進黨上下其手、胡搞瞎搞的。

對於國防部採購的「RDX海掃更」火藥原物料，是由「福麥國際室內裝修公司」得標，黃國昌指出，這件事已經引發社會高度的關注、輿論高度批判，而過去疫情時，「小吃店可以賣快篩、民宅可以賣進口雞蛋」，這些歷史，台灣人民記得都很清楚」。

廣告 廣告

黃國昌表示，台灣人民拿納稅錢買軍購是要強化國家安全，結果沒想到，赫然發現，原來一天到晚在高喊要強化台灣安全保障的民進黨政府，「原來開民宿也可以承包高達5.9億的炸藥標案，這到底是怎麼回事？」

對於國防部長顧立雄聲稱進口炸藥只要有國際貿易的牌照就可以了，黃國昌說，「請問國防部，你要不要再想一次你在說什麼？我們現在在談的是炸藥，在談的金額是5.9億，後面還有高達6億多的開口合約，你們有沒有把納稅人的錢當錢？」

黃國昌強調，國防部有沒有把納稅人的錢當錢看？事態嚴重、一定要徹查到底，人民繳稅是支持加強國防，不是給民進黨上下其手、胡搞瞎搞。



回到原文

更多鏡報報導

裝修公司得標5.9億軍購案！顧立雄指有許可就能投標 王鴻薇轟：人人都可成為軍火商？

福麥資本額1900萬標到5.9億「海掃更」炸藥標案 神人抓包：為軍購增列槍砲輸出業

資本額1900萬公司接5.9億軍購案！ 福麥裝修公司曾捲「借牌風波」黑歷史