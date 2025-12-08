有圖有真相！北京大規模軍事秀力 澳洲監控中國海軍4艦現身菲律賓海

[Newtalk新聞] 《美國海軍學會新聞網》（USNI News）報導，澳洲軍隊正密切追蹤一支中國人民解放軍海軍（PLAN）四艘艦艇任務小組，在菲律賓海進行遠海訓練活動。澳洲P-8巡邏機於12月2日晚間，在距離帛琉約500海里處目擊該艦船小組；澳洲國防部下令持續監控，部署空中及海上監視資源，直至確定解放軍船團動向，必要時將與美國及太平洋夥伴合作。

報導指出，該任務小組包括075型（Yushen-class）兩棲攻擊艦「海南號（舷號31）」、055型（Renhai-class）飛彈驅逐艦「延安號（舷號106）」、054A型（Jiangkai Ⅱ）飛彈護衛艦及903型（Fuchi class）綜合補給艦「洛馬湖號（舷號907）」。中國國防部發言人強調，中國海軍依國際法進行的常規訓練，非針對特定國家。

此事件與路透社12月4日獨家報導相呼應，中國正於東亞水域集結逾90艘海軍及海警船隻，一度超過100艘，從黃海經東海、南海至菲律賓海，創下近年最大規模海上軍事部署。

