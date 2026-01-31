有圖有真相！台船公布「海鯤軍艦」淺水潛航測試照片

台船公司曝光海鯤軍艦「淺水潛航測試」照片。 圖：翻攝自台灣國際造船公司

[Newtalk新聞]

由台灣國際造船股份有限公司（以下簡稱台船公司）承造的「海鯤軍艦」， 29、30連續兩天執行「淺水潛航測試」，依海測測試程序書，已順利完成首次下潛及本次計畫測試項目，標誌國造潛艦計畫邁出重要一步。但由於首日未公布潛艦入水或水下活動影音而遭人非議，台船終於釋出相關照片，證明「淺水潛航測試」成功。

台船公司指出，潛艦為具備高度嚇阻能力的關鍵戰力，國造潛艦自推動以來，受限於國際環境及中共長期打壓，造艦過程面臨諸多困難與挑戰。對此，造艦團隊秉持面對問題、解決問題的態度，齊心協力逐一克服技術與整合難關，最終完成首次「潛航下潛」的重要里程碑。

台船公司強調，「海鯤軍艦」後續將依既定計畫，按部就班、循序漸進執行各項海上測試，並在確保安全與品質之前提下，完成全艦性能驗證，朝向後續交艦目標穩健推進。

此外，台船公司也說明，「海鯤軍艦」繼 29 日完成首次下潛後，於 30 日持續執行「淺水潛航測試」項目，各項測試均順利完成預設目標。後續將依測試程序書，逐次進行各表定操作深度下的艦船操縱、偵蒐裝備、緊急功能及戰鬥管理等測項，以驗證全艦各項功能與性能，確保符合海軍實際操作需求與作戰性能。

