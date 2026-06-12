有圖解》孩子放學後在家做什麼？「幼兒園＋小學」課後作息表一次看

孩子的生活總是亂成一團，該如何安排生活作息表？教養作家林俐君（綠君麻麻）於《當媽這堂課》一書中，根據10多年的親職學習經驗，整理家庭教育中常見的親子難題，例如：如何養成閱讀習慣、寒暑假要怎麼安排、怎麼帶孩子準備月考等，為家長提供一本好讀、實用的練習筆記。以下為原書摘文：







如何安排生活作息表



我是一個標準的「計畫控」，從學生時代起，我便養成了擬定詳細計畫表的習慣。我每天都會仔細安排各個科目的讀書時間，什麼時候該複習數學公式，什麼時候要背英文單字，甚至連哪一科要做題目評量或自我檢測，都明確標示出來。

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這個習慣深深影響了我的職場生活。每週一早，我會坐在辦公桌前，列出當週必須完成的專案，接著將專案詳細拆解成明確的小目標，再逐一分配到每天的待辦事項中。每到週五下午，我便會進行詳細的回顧，逐一檢視任務完成的程度，並針對進度落後的項目及時調整策略。透過規律的回顧與調整機制，不僅提高了工作效率，更帶來極大的成就感。

當我辭去工作，成為一名全職家庭主婦後，我的生活節奏徹底轉變，每天圍繞著兩個學齡前的孩子轉。餵奶、餵副食品、收拾散亂的玩具，隨時應付突如其來的狀況，讓原本有序的生活變得混亂不堪。一開始我感到相當挫折，但身為計畫控的我，很快便意識到，家務與育兒同樣能透過有系統的規劃來重拾秩序。

我開始設計家庭計畫，安排固定的餵奶時間、副食品準備與家務整理時間。每隔一週，我會提前規劃好日常所需的用品，並設計出營養均衡又豐富多樣的餐點菜單，避免每天為煮飯而煩惱。這種規劃不僅有效降低了生活壓力，也讓家庭環境重新恢復了秩序。

隨著孩子逐漸長大，我決定把計畫控的精神融入育兒之中。我特別製作了一張可愛又趣味十足的「Check List」看板，上面印有姐弟倆喜愛的卡通圖案，等等。為了增加執行任務的趣味性，我還特別準備了大拇指形狀的可愛紙牌，孩子每完成一項任務便能貼上一個大拇指。

當所有的事項都完成後，他們就可以進行喜歡的活動，或準時上床睡覺。這張充滿童趣的「幼兒園課後作息表」，經過長期使用後逐漸磨損，後來改用更方便調整的白板，孩子們也逐步學會自行擬定每日計畫表，並養成主動執行的好習慣。如果有未完成的任務，他們會自動減少遊戲時間，但固定的睡覺時間不會改變。

我相信，愈早培養孩子規劃時間的能力，他們便愈能理解時間的價值，進而有效規劃課業、才藝及娛樂活動。透過不斷地實踐，孩子未來在學習與工作上，將能更加從容地掌控自己的節奏，成為自律且高效的人。

從職場到育兒，延續計畫控精神

我們家兩個小孩都是讀公立小學，念公立小學比較頭痛的，就是每週會有1～3天的半天課，低年級有3天、中年級2天、高年級1天。如果沒有參加安親班，半天的空白時間，孩子真的會不知道要做什麼事才好。

不過如果能善用這半天的時間，其實就可以過得很充實又豐富！我通常會利用這半天安排才藝或學習，例如音樂、英文課程，也可以讓孩子參加校內運動或社團活動，隨著年紀做滾動式調整。

我從孩子很小開始，就教他們如何規劃作息表，現在他們已經會自行安排讀書計畫。下頁是我家上半天的課後作息表，低年級建議晚上9點前就寢喔！

公立小學半天課後作息表





公立小學全天課後作息表



通常公立小學上整天課，孩子放學回家是4點半，因為我們家是5點開飯，飯前這段時間，他們會先讀報、練樂器，等我把晚餐煮好端上桌，飯後洗好澡就會開始安排晚上的計畫表。

當然計畫常常趕不上變化，有時候姐弟倆會突然吵架，有時候又會偷懶跑去吃零食，或是突然話匣子打開了，聊天聊到忘我耽誤行程，但大約都能實行7、8成啦！我家的全天課後作息表如下頁。

每天都一定要閱讀、念英文和加強數學。作息表可以稍有彈性，一開始要盯進度，久了就能放手。我覺得盯功課、管孩子都是有階段性的，目標是盡快幫孩子養成良好的讀書習慣和方法，爸媽不該到了國高中還在當書僮。

務必觀察孩子的自理能力，如果已經能夠自律自理，就能逐漸放手。好的開始很重要。從小一就盯緊一點，把習慣培養好，之後就會比較輕鬆了。





如何順利執行作息表？



有家長會問：「規劃好作息表後，要怎麼讓孩子照著計畫好好執行呢？」我以前就讀的私立中學有個非常好的傳統，叫做「預備鐘」。這是在下課休息時，約莫上課兩分鐘前，會響起預備鐘，提醒大家休息時間快要結束了，準備回教室。

我非常喜歡這個概念，也運用在自己的工作計畫中。在工作的截止日前，我會加入一個「預備日」，讓自己提前完成，確保有充裕的調整時間。預備鐘的概念也能運用在孩子的作息表中。

例如，快到寫功課時間時，我會提前3分鐘預告。不要小看這短短的3分鐘，這能幫助孩子提早準備收心，並且提供緩衝，不至於突然被打斷，影響心情。



此外，作息表的安排要讓孩子參與決定。時間快到時，用溫柔而堅定的態度提醒，孩子就會比較心甘情願去實行。當然，有時候他們會討價還價，想要再延長時間，這時就要堅守作息表的安排，或提出交換條件，例如縮短明天的自由時間；或增加其他學習項目，例如多寫一頁數學或多背幾個英文單字。

提早預告能幫助孩子做好心理準備，也能教他們學習時間管理的技巧，讓他們在進行任何任務前，都懂得預留時間調整心情，準備好面對接下來的課題與挑戰。這樣的習慣一旦養成，孩子的學習與生活將更加高效、規律且有序。



（本文摘自／當媽這堂課（親簽版）：綠君麻麻的親子練習筆記／天下文化）

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本文授權轉載自《優活健康網》，原文為有圖解》孩子放學後在家做什麼？「幼兒園＋小學」課後作息表一次看