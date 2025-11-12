有圖解》雞蛋編號怎麼看？「這兩種號碼」千萬別買：小心吃到監獄蛋
近期市售雞蛋爆發芬普尼殘留事件，讓許多民眾不知道該挑哪盒雞蛋才能真正安心、健康又對動物友善！事實上，蛋殼上的兩行英文與數字就暗藏著雞蛋品質、飼養方式及產地等重要線索，《優活健康網》特選此篇，帶民眾「圖解雞蛋代碼」關鍵意義，內行人建議千萬別買尾碼「C」和「E」，小心吃到「監獄蛋」！
民眾發現蛋殼上兩行代碼，其實揭露雞隻的飼養環境。尾碼「C」代表籠飼蛋，因空間狹小與衛生疑慮被稱為「監獄蛋」。了解代碼含義、選擇放牧或有機雞蛋，不僅保障健康，也用消費行動支持更人道的畜產轉型。
近來有民眾在超市買蛋時，發現蛋殼上印著兩行粉紅色英文與數字組合，疑惑這究竟是「生產日」還是「到期日」。然而更引人關注的是，當網友揭露尾碼「C」代表「籠飼蛋」時，不少人驚呼「千萬別買」，原來這串看似平凡的代碼，藏著雞蛋生產環境的祕密。
雞蛋代碼解密：蛋殼上的兩行字母
根據農業部的「國產雞蛋溯源平台」說明，雞蛋上的第1行是溯源編碼，可追蹤蛋的來源；第2行則包含包裝日期與生產方式代號。最後一個英文字母尤其關鍵：
O：有機生產（Organic）
F：放牧生產（Free-range）
B：平飼生產（Barn）
E：豐富化籠飼（Enriched cage）
C：一般籠飼（Conventional cage）
其中「C」與「E」都屬於籠飼環境，母雞被限制在狹小空間內活動，常被動物保護團體稱為「監獄蛋」。
價格不代表品質，應看生產方式
貼文曝光後，許多網友紛紛留言提醒：「C或E真的不要買，環境差又容易生病」、「有些籠飼蛋包裝精美卻賣很貴，要仔細看尾碼」。也有人指出，雖然籠飼方式便於大量生產與控管成本，但缺乏人道飼養與衛生保障，長遠來看恐非健康與永續之道。
有機與放牧的差別：重點在雞怎麼活
有網友進一步說明，有機雞蛋（O）不僅要求雞隻食用有機穀物，更必須具備可自由活動與曬太陽的放牧條件；若僅放牧但未達有機飼料標準，則為放牧蛋（F）。簡言之，「有機」講究的是整體生活品質，而非單一餵養內容。
每一次購蛋，其實都在投票。當越來越多消費者願意為人道飼養與健康品質買單，市場就會逐步推動友善畜產轉型。想吃得安心，也吃得有良心，不妨從下一盒雞蛋開始，抬頭看看那串小小的英文字母。
（本文獲媽媽寶寶授權轉載，原文為：買蛋會注意雞蛋「編碼」嗎？有這兩個英文字千萬別買）
