有圖／法國24歲男「直腸卡一戰砲彈」 爆裂物小組急出動

法國土魯斯（Toulouse）一名24歲的男子，日前前往醫院急診，表示自己把「一個物體」塞進肛門後拔不出來，導致劇烈疼痛，院方緊急替他動手術，取出後發現竟是1918年、第一次世界大戰的砲彈，趕緊通報相關單位，派遣爆裂物處理小組解除危機。

綜合法國媒體報導，事發在當地時間1月31日深夜，一名24歲的男子前往朗格伊大學醫院（CHU de Rangueil）掛急診，向醫護人員表示，自己把「一個物體」塞進肛門內，但是卡住拔不出來，現在後門感到劇烈疼痛。2月1日凌晨，醫療團隊替他進行手術，執刀醫師發現，卡在他直腸內的，竟然是一枚第一次世界大戰的砲彈。

此事震驚醫療人員，也因為擔心存在爆裂風險，緊急通報相關單位處置。警消獲報後，動員爆裂物處理人員到場，最終成功解除危機，確認該枚砲彈已沒有任何危險。據了解，該枚砲彈長16公分、直徑4公分，上頭刻有製造年份，為第一次世界大戰時期、1918年製造的砲彈。

該枚砲彈已被相關單位帶走，24歲男子則在手術後住院等待復原，但警方已依違法持有武器相關法規立案調查，男子後續恐面臨相關刑罰。

