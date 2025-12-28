有地震！ 看護急拿枕頭、肉身緊抱護嬤頭部

昨天深夜的強震讓全台民眾明顯有感，在危急時刻卻出現多幕溫馨場景，展現人性最美一面。一名外籍看護在地震發生時，不顧自身安危，立即拿枕頭保護臥床阿嬤的頭部，即使自己害怕到不斷尖叫，仍用顫抖聲音安撫長者。另有父親在地震警報響起時，立刻衝進嬰兒房用身體保護孩子；還有丈夫在地震時第一時間尋找不在視線內的妻子，這些畫面都讓人感動不已。

看護遇地震邊尖叫邊護嬤，反被暖心安撫。（圖／畫面授權 ta2__l__tattoo）

當地震來臨時，一名外籍看護感受到震動後立即跳下床，沒有選擇逃離現場，而是迅速拿起枕頭護住臥床阿嬤的頭部，整個人趴在阿嬤身上形成保護。儘管自己嚇得不斷尖叫，仍用顫抖的聲音持續安撫阿嬤：「不要動！不要動！」令人感動的是，地震結束後，反而是阿嬤輕拍看護的手，溫柔地說：「沒有了，沒有了，沒關係了啦，好了啦。」這短短55秒的畫面讓阿嬤家人非常感動，紛紛向看護表達謝意，因為她雖非親人，卻願意捨身守護。

在另一個家庭，地震警報一響，一位父親立刻衝進嬰兒房，跳上床用自己的身體護住孩子。為了不讓小孩受到驚嚇，他沒有做出大動作，而是一邊觀察孩子反應，一邊注意周圍環境，直到地震停止才放心，展現了強烈的父愛。

桃園的一名父親則在地震發生時，剛吃完最後一口消夜就光速衝進房間尋找妻子。由於妻子不在眼前，他焦急地來回奔跑，將所有門都打開確認。原本在客廳淡定的兒子們也跟著跑進房間，最後全家人一起躲進衣櫥避難。這段監視器畫面曝光後，許多人讚揚這位丈夫在第一時間就注意到視線範圍外的家人，確保妻子安全。

這些溫馨畫面證明，地震雖然可怕，卻能在危難時刻展現人與人之間最真摯的情感，無論是工作關係、親情還是愛情，都在危急時刻顯露無遺。

