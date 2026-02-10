有埋伏？ 鐵軌旁見「移動草叢」 台鐵司機嚇壞急減速

一名男子為了砍雜草走上軌道。（圖／Threads＠wupunpun_1216授權提供）





有台鐵駕駛員行經花蓮富里車站附近，竟然看到軌道旁出現一團草叢自己在走路，讓他簡直嚇壞，趕緊放慢車速。事後經過警方調查，原來是有一名男子為了砍雜草走上軌道，事後也將依鐵路法，對他進行裁處。

台鐵列車開開開，不過開著開著，司機卻發現不尋常，只見軌道旁，怎麼會有草叢在動。

駕駛員：「停車停車。」駕駛員見狀就怕撞上出意外，馬上減速慢行，但這團草叢似乎不以為意，繼續在軌道上不停到處走。

事發就在花蓮富里車站附近路段，警方接獲司機通報後，馬上展開追查，發現原來是一名黎姓男子，在軌道旁砍了雜草、竹子後，沿著鐵軌想離開，才會出現這個草叢在移動的詭異畫面。但這行為已經觸法，黎姓男子，將被依鐵路法進行裁處，最高可能得面臨5萬元罰鍰。

砍雜草卻在鐵軌旁行走，以身犯險實在得不償失。

