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有夏奇拉也沒用！世界盃開幕式被罵太陽春，場外更熱鬧。圖／翻自@FIFAWorldCup X

2026美加墨世界盃今（12）日正式點燃戰火，開幕式就在墨西哥城的阿茲特克體育場舉行，49歲拉丁天后夏奇拉（Shakira）熱情開唱，但似乎仍挽救不了今年開幕式的「慘案」。不少網友批評，跟過去幾屆世界盃相比，今年墨西哥的開幕式相對「慘」，運鏡與內容都非常陽春，反而場外的球迷活動、抗議活動，都比場內激情。

拉丁天后夏奇拉救不了 開幕式遭批「無聊又廉價」

這次開幕式的主秀，是哥倫比亞歌手夏奇拉與奈及利亞歌手伯納男孩合體演唱，表演本屆賽事官方主題曲Dai Dai，帶來滿滿拉丁熱情風情。其他表演者包括哥倫比亞雷鬼歌手J巴爾文（J Balvin），以及義大利男高音安德烈波伽利（Andrea Bocelli）等人。此外，其他表演也有滿滿的墨西哥阿茲特克民族風味。

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不過紐西蘭《RNZ》的評論就批判，今年的表演「就只有表演，看不出激情與讓人記憶的點」。評論指出，雖然舞台色彩繽紛，但作為一場盛大的演出，卻乏善可陳。評論稱雖然看到一組又一組的重量級藝人上台演出，但這一切就好似單純的換人表演，宛如「失控的傳球」；還有導播鏡頭想要抓住83000名觀眾的特寫，但都只拍到觀眾在玩手機。評論也稱，不懂現場使用中國公仔Labubu的意義，並批評這場開幕式「無聊又廉價」。

另外也有不少網友稱，這次的開幕式舞台「太陽春」，就是一組又一組的表演團體上台，沒有任何讓人驚豔的轉場與舞台變化。還有不少網友批評，運鏡效果非常糟糕，完全不像是盛大活動該有的畫面呈現。

網友諷「場外比場內激情」 抗議與熱情球迷並進

反觀場外，一度出現激烈的抗議活動，包括教師和墨西哥毒品戰爭中失蹤者的家屬，在廠外進行抗議。其中還有近200蒙面人，從800名抗議者中脫離出來，試圖闖入場館內但被警方強行驅散，並與執法人員發生衝突。

除此之外，場外還有不少熱情的球迷，他們在街上載歌載舞，甚至還有熱情民眾直接親吻連線記者，或直接對記者灌酒互動。因此就有網友直呼，看起來「場外比場內熱鬧」。

韓國MBC體育記者連線，直接被球迷熱吻。圖／翻自MBC畫面

場外還有激烈抗議。圖／《每日郵報》X



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