有多好喝？飲料店前員工多次深夜潛入 偷做飲料打包帶走

近日，一名飲料店業者在調閱監視器時，意外發現驚人畫面。原來，他因一名員工上班遲到而查看監視器畫面，卻赫然發現一名前員工竟多次在深夜潛入店內，偷泡飲料並帶走數杯，讓他感到相當震驚。

該投資者在社群平台「Threads」上分享經歷，表示1月30日凌晨3時許，監視器記錄顯示店內有可疑人影，仔細查看後才發現是已經離職的吳姓前員工。進一步調閱過去14天的監視器畫面後，他驚訝地發現，吳男在短短兩週內已經闖入店內6次，並利用先前工作時聽到的密碼開啟店門，每次都製作5至6杯「黑雲鮮奶」飲料帶走。

此事件曝光後，引發網友熱議。有網友戲稱「飲料好喝到半夜爬起來偷」，也有人擔心「偷飲料還可能被加料」。警方表示，吳姓男子目前已到案，案件仍在進一步調查中。

據了解，吳男在案發後向警方坦承，自己於1月中至月底期間多次趁深夜或清晨闖入飲料店，並聲稱帶走的飲料都是自己飲用。店家對此已經向警方提出竊盜告訴。

