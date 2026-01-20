有多恨？不滿管教嚴厲、5千零用錢 啃老嫌把母砍到頭骨塌陷

啃老逆子廖聰賢遭逮。（圖／記者游承霖攝影）





啃老逆子廖聰賢，17日晚間9時許，冷血殺害雙親後，逃亡45小時，在昨天（19日）晚間6時15分落網，而案發後鑑識人員在現場採證，檢方與法醫在現場相驗時，赫見廖姓父親身中24刀、母親則是13刀，確切刀數仍待解剖時釐清，而更讓人傻眼的是，母親的頭骨幾乎被砍到塌陷，可見下手之狠。

據悉，36歲啃老逆子廖聰賢宣稱不滿父母從小管教嚴格，時常對他打罵，加上每個月只有5千元零用錢，父母有時候又愛給不給的，心生不滿下才會預謀買下52公分長的開山刀殺害雙親，確切犯案動機、犯案經過以及相關諸多細節仍待釐清。

廣告 廣告

而轄區蘆洲警方前天（18日）下午1時許接獲報案，破門入內察看時，赫然發現雙親倒臥在客廳，均已明顯死亡，經現場勘驗後，當晚立即由檢方、法醫在現場進行相驗，初步研判67歲廖姓父親身中24刀、75歲許姓母親則是13刀，母親的頭骨更被砍到幾乎塌陷。

廖嫌宣稱2週前預謀網購開山刀殺人，17日當晚父親從宮廟返家後，才先殺害父親再殺害母親，但根據現場血跡研判，當時母親的血已經流乾、凝固，父親的血則是液態，與廖嫌宣稱的先後順序不太一致，確切案發經過與案發動機，仍待釐清，全案也將朝殺害直系血親尊親屬罪移請新北地檢署偵辦。

更多東森新聞報導

啃老兒廖聰賢殺人後六神無主！新莊體育園區周邊閒晃 落網只剩587元

父母辛苦一片片賣餅！啃老兒廖聰賢「不滿只有5千零用錢」冷血弒親

冷血啃老兒廖聰賢落網！辯：父母管教太嚴忍無可忍殺人

