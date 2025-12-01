有夠不尊重！日本藝人上海開唱 被斷電、下台

日本歌手大槻真希，在上海演唱到一半時突然被斷電請下台。（圖／翻攝自X）

日本首相高市早苗的涉台言論，引發中國強烈反彈，持續升級打壓日本經濟與民間交流，幾乎是到了「無差別攻擊」的程度，甚至延燒到演藝、藝文活動，有越來越多的日本藝人，都在中國接二連三遇到因「不可抗力因素」而被取消活動；甚至是表演到一半，舞台被莫名斷電，被工作人員請下台。

濱崎步2025亞洲巡演台北場(資料畫面)：「歡迎來到濱崎步2025亞洲巡演。台北，嗨起來！」

喜愛的藝人來到自己國家表演，如果還能進場親自感受，那簡直興奮地要起飛。但是這種準備好圓夢的心情，竟在前一秒莫名破碎。

香港TVB新聞主播：「主辦單位在公告表示，原定週六在上海東方體育中心舉辦的濱崎步演唱會，因不可抗力因素取消，已啟動退票機制。」

被譽為「平成三大歌姬」之一的濱崎步舉辦亞洲巡演，上週六(11/29)原訂在上海開唱，不過，前一天她的限時動態卻出現道歉文，表示演唱會確定取消，向所有參與人員及粉絲致歉。面對這突如其來的「不可抗力因素」，濱崎步展現出敬業態度，週六當天深夜她再發文，表示雖然1萬4千席全空，卻感受到全球粉絲滿滿的愛；隨文附上的是該場演出的紀錄照，紀錄自己與所有團隊依照與歌迷的約定登台，從開場曲到安可曲，所有流程比照正式公演。

濱崎步2025亞洲巡演台北場(資料畫面)：「多麼美好的一個夜晚。」

其實，濱崎步並不是第一個遭遇此種錯愕的日本藝人。日本歌手大槻真希上週五(11/28)在上海演出，突然燈光音響全停，麥克風也被卡掉，工作人員立刻上台一邊解釋，並迅速回收麥克風，最後大槻錯愕地張大嘴巴，匆匆被帶離開舞台。

另外，萬年不敗的日本動漫《美少女戰士》音樂劇，同樣受到「不可抗力因素」一連取消北京、上海、杭州等地場次。就在各方揣測原因之際，中國官媒《人民日報》週日(11/30)刊出一篇報導，撰寫人為中國駐日大使吳江浩，文中大放領土主權厥詞，再次警告日本應恪守一個中國原則，切勿破壞國際法。

而當北京在境內打壓日本經濟、民生的同時，部分中國罪犯則在日本破壞當地經濟、民生。

聲音來源:日本NHK電視台主播：「被逮捕的兩人皆為中國籍，分別是川崎市某公司社長林欣海，以及居住東京江東區、職業不詳的江榕。兩人被懷疑違反金融商品交易法的市場操縱規定，以及禁止非法存取法。根據警方說法，在這類案件中，是全國首次逮捕嫌犯。」

根據日本警視廳等單位聯合調查，被逮捕的兩名中國籍男子，涉嫌盜用他人名義股票帳戶，賣掉受害戶持有股票獲利，將到手資金購買嫌犯名下企業股票，股價被拉抬至高點後脫手，再利用被盜帳戶買進，以此方法反覆操作，使得該公司當日股價上漲約30%。而兩人從今年3月犯案至今，非法獲利超過800萬日圓。

日本NHK電視台記者 田村律子：「現在是早上10點半左右，警視廳的搜查員以違反民泊新法，進入位於荒川區的民宿搜查。」

金融詐騙案之外，警視廳另外查獲一起違規經營民宿案。根據2018年頒布的《民泊新法》，私人民宿每年只允許營業180天，而東京荒川區加碼規定平日禁止入住，以維護社區生活品質。但是該民宿卻公然違反區公所規範，更以多國語言提醒住客，因詐騙猖獗，千萬不要相信那些上門自稱是區公所的人。

日本NHK電視台記者 菅谷鈴夏：「今天是星期五，屬於平日，但我們證實了裡面有住客。過去這間民宿曾因為垃圾、噪音等糾紛，導致居民尋求警察協助。」

另外，也有日媒發現此間民宿疑似為中國籍人士持有，而公司官網已從搜尋引擎上撤除，若從第三方網站連結，則會出現錯誤訊息。對此，合法經營的民宿業者大感無奈，只能再多加努力做好管控及鄰里關係，和氣生財。

