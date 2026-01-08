有夠冷！明急凍「氣溫僅剩9度」週六再迎另波冷氣團

明（9日）全台仍受輻射冷卻影響，最低溫可能降至9度，週六又有另一波冷氣團將南下。（示意圖／翻攝自pexels）





中央氣象署指出，明（9日）大陸冷氣團將略為減弱，但全台仍受輻射冷卻影響，氣溫不會立即回升。今晚到明晨，各地最低溫可能降到約9度。到了週六（10日），另一波大陸冷氣團將南下，屆時基隆北海岸、北部山區、東半部以及恆春半島仍可能出現零星短暫雨。

明日夜溫差大！低溫下探至9度

中央氣象署預報員蔡伊其表示，明日白天輻射冷卻仍存在，各地偏冷，西半部日夜溫差明顯。週六晚間另一波冷氣團南下，北部及宜蘭氣溫將下降，影響將持續到下週一清晨。下週一白天冷氣團雖將再度減弱，但輻射冷卻仍可能造成日夜溫差大。

廣告 廣告

蔡伊其指出，今晚至明晨全台低溫約落在9至14度之間，北部及中部偏低。明天白天至10日白天冷空氣略減，氣溫回升，高溫北部約19度，中南部22至25度，西半部日夜溫差仍大。水氣方面，明天花東及恆春半島有零星短暫降雨。週六至下週一清晨，基隆北海岸、北部山區、東半部及恆春半島仍可能出現零星短暫雨，直到下週一後水氣才會減少。

週六又迎新冷氣團

此外，蔡伊其表示，10日晚間將有另一波大陸冷氣團南下，影響至12日清晨，低溫約11至14度，北部白天高溫下降至16至17度，中南部則變化不大。蔡伊其提醒，雖然冷氣團在12日白天逐漸減弱，但夜晚及清晨仍受輻射冷卻影響，氣溫偏低，民眾要注意保暖，留意日夜溫差。

蔡伊其也透露，3000公尺以上高山，以及中部以北2500公尺以上山區仍有零星降雪可能，但前提是明天的水氣配合穩定、中高層有水氣移入，才有可能發生降雪。

更多東森新聞報導

超冷6度激寒時間曝光 鄭明典一圖秒懂急凍原因

毛孩也怕冷！中途之家為毛孩穿毛衣、設暖爐

天冷吃鍋有危險！30歲男突倒地 失去呼吸心跳

