即時中心／廖予瑄報導

台灣成凍番薯！今（26）日全台降溫有感，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書指出，今日清晨時冷氣團達到最強，「全台冷颼颼」，並列出台灣低溫排行榜，直指本島最低溫在新北石碇，只有10.1度；而馬祖更是達最低溫，僅剩7.4度。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今日清晨時，冷氣團達到最強的時刻，全台灣陷入低溫，且會持續影響到明（27）日清晨，各地寒冷，低溫約12到15度，提醒民眾，「戶外活動務必多加保暖及禦寒。」

此外，粉專也列出今日低溫排行榜，其中，最低溫在馬祖「7.4度」，而本島最低溫則在新北市石碇區，僅剩下「10.1度」。

今日低溫排行：

馬祖南竿7.4

馬祖東引8.0

馬祖北竿8.3

金門烈嶼9.9

金門金湖10.0

新北石碇10.1

桃園楊梅10.3

新北五股10.7

新竹關西10.9

台中后里11.0

桃園平鎮11.0

台北南港11.1

新竹湖口11.1

新北土城11.1

新北鶯歌11.1

桃園八德11.2

苗栗市區11.3

桃園大溪11.3

宜蘭三星11.4

台北文山11.4

原文出處：快新聞／有夠冷！氣象粉專公布低溫排行「這地方」只剩7.4度

