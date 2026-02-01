有夠冷！水氣充足溫度低 玉山持續降雪中
即時中心／林耿郁報導
最新消息，由於氣溫夠低、水氣充足，上午6點鐘左右，玉山氣象站再度降下瑞雪，積雪深度約1公分，且至上午7點半截稿時，降雪仍在持續中；氣象署提醒，民眾上山追雪應注意路面濕滑、結冰現象，開車請使用雪鏈以策安全。
玉山持續降雪中。（圖／玉山氣象站提供）
