有夠囂張！傅崐萁嗆「放馬過來」恭候卓榮泰 張惇涵理性籲速審預算

即時中心／顏一軒、陳治甬報導

行政院秘書長張惇涵今（23）日下午率中選會委員被提名人，拜會國民黨立法院黨團。國民黨團總召傅崐萁卻在致詞席間與張惇涵爆發口角，傅不滿怒批，花東鐵路雙軌電氣化會因總預算未付委而被延宕，但張則回擊，「這不會是謠言，延續性計畫新增28億被擋住，馬年我們馬上來審查」；而傅再嗆稱，「我們已經恭候卓榮泰嘛！」





雙方一開始「行禮如儀」，但傅崐萁突然話鋒一轉稱，有特定媒體詢問，花東鐵路雙軌電氣化會被總預算卡住，這是世界級的詐騙謠言，因為這是核定、延續性計畫（預算），根本就沒這些問題，既然還在這裡不斷散播這些謠言；這時，張惇涵不忍插話，「總召，不會是謠言，跟您報告，延續性計畫就是新增28億，這個被卡住」。

傅崐萁不予理會繼續說，新興預算抽出來審查，不要行政院又拒絕，不讓大家趕快協商完在下週能三讀，去延到台北、新北、桃園、台中市、基隆市這麼多各種基層的百姓都需要用到的事情。

此時，張惇涵再補充，「總召抱歉喔，您剛說放馬過來，我們不要這麼激烈，馬年，我們馬上來審查」；傅崐萁回嗆，「沒有關係！我們已經恭候卓榮泰嘛，就盡量...，昨天已經宣布了，我們就非常熱烈地歡迎，放馬過來」。

因應中選會6位委員（含主任委員及副主任委員）任期屆滿，及1位委員請辭後遺缺，行政院去（2025）年底已將提名人選游盈隆、胡博硯、黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義等7人名單函送立法院審查。

傅崐萁稱，總統賴清德就任之後，將朝野協商、溝通的大門關上一意孤行。唯獨中選會人事案是經由朝野共同推薦，再交由立法院審議。今天由游盈隆主委被提名人，率領其他6名被提名人拜會國民黨團，國民黨團表達誠摯歡迎。

傅崐萁說，希望在接下來審查過程當中，所有被提名人，能夠秉持專業、誠實，倘若有機會經過國會同意擔任國家重要名器職位，能夠為國為民，謹守中華民國所有制度上的底線，除了遵守中華民國的法治，依法行政。

張惇涵則指出，行政院本於職責提出中選會委員被提名人，立法院審議是立法院的權力，希望在接下來審議過程當中，能夠理性、如期審議，讓無論是選舉人或被選舉人，每一個台灣人的公民權能獲得最好的保障，讓今年底的九合一大選選務順利圓滿，讓每個公民權利能獲得最公平、最公正、最公開的伸張。







