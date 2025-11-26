有夠囂張！14歲少年欠3萬遭製成「還錢獎狀」滿街張貼 警方要查了

記者陳佳鈴／彰化報導

國中生小明（化名），因欠下3萬元債務，不僅被要求簽下年利率高達10%的本票，近期更遭不明人士將其借貸資料製成「還錢獎狀」。(圖/翻攝畫面)

彰化一名年僅14歲的國中生小明（化名），因欠下3萬元債務，不僅被要求簽下年利率高達10%的本票，近期更遭不明人士將其借貸資料製成「還錢獎狀」，張貼在街頭電線桿與反光鏡上公然逼債，引發社會譁然。警方已立案調查，全面追查背後是否涉及非法金流或不法組織介入。

該起事件其實早在「Threads」上被曝光，有網友發文指控小明(化名)借錢不還、根本找不到人，並附上本票照片。近日更有居民發現，小明的個資與借貸契約竟被印製成海報，大剌剌貼在多處公共設施上，內容包含本票影本及少年自拍照，羞辱意味濃厚。

校方證實，小明為中輟生，長期缺課、作息不規律，學校與家長曾多次討論輔導措施。校方在得知借貸消息後立即啟動關懷機制，確認學生未受脅迫，並通知家長處理相關問題。家長表示已與債權方取得聯繫，會負責後續協商。

警方則表示，張貼含個資的「還錢獎狀」已觸犯《個人資料保護法》，同時未經許可張貼廣告屬《廢棄物清理法》違規，將依法追辦。此外，警方正調查3萬元借貸與10%高利率是否涉及重利行為，並會同校方深入了解是否有不法組織滲入校園或牽涉賭博牟利。

有網友發文指控小明(化名)借錢不還、並附上本票照片。近日更有居民發現，小明的個資與借貸契約竟被印製成海報，大剌剌貼在多處公共設施上。(圖/翻攝畫面)

