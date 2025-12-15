有夠會賺！SpaceX將公開上市 馬斯克身價飆破21兆元

即時中心／林耿郁報導

根據《富比世（Forbes）》統計，特斯拉Tesla與SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）最新身價已突破6,000億美元，成為人類有史以來，首位淨資產突破此門檻的富豪。且隨著SpaceX準備公開上市IPO，身家可能還會繼續創高。

天文數字！路透社報導，SpaceX正籌備於明（2026）年上市，市場傳出其整體估值上看8,000億美元，約合新台幣25.1兆元。

馬斯克目前持有SpaceX約42%股權，若以上市估值計算，將使其個人財富再增加1,680億美元，約新台幣5.26兆元之多。

《富比世》估算，截至美東時間15日中午，馬斯克的總身家已上修至6,770億美元，折合新台幣約21.2兆元。

除了SpaceX外，馬斯克的財富成長，亦受惠於其持有的特斯拉約12%股份。儘管電動車銷售成長趨緩，特斯拉股價今（2025）年以來仍上漲約13%。

特斯拉週一股價再度走揚近4%，主因馬斯克透露，公司已開始測試前座「無安全監控人員」的自駕計程車Robotaxi，獲得市場高度肯定。

此外，特斯拉股東於上（11）月通過一項總值高達1兆美元的薪酬方案，被視為史上最大企業薪酬案，顯示投資人對馬斯克將特斯拉轉型為AI與機器人科技公司的長期藍圖，持續給予支持。

在人工智慧領域，馬斯克創辦的xAI也正與投資人進行深入洽談，擬募資150億美元，估值約2,300億美元，折合新台幣約7.21兆元，顯示市場對其AI布局仍高度買單。

至截稿前，馬斯克本人、特斯拉、SpaceX與xAI，均未對報導作出正式回應。

