即時中心／林耿郁報導

北檢去（2025）年偵辦絕對能源公司非法吸金2.7億案，針對主嫌邱志豪求刑18年重刑，沒想到又被查出，絕對能源涉嫌以虛擬資產吸金詐騙超過50億元，近千人受害。昨（29）天發動第二波搜索，拘提邱志豪等9人到案說明。最新消息是今（30）天凌晨北檢向法院聲請羈押4名嫌犯。

有夠會騙！據了解，全案起於一家名為「絕對能源」的公司，過去透過「特別股權」協議，對外保證獲利、定期還本，吸金高達2.7億餘元，負責人邱志豪被檢方起訴、求刑18年。

廣告 廣告

但檢調擴大追查後，進一步發現2022年到2025年間，邱志豪還藉由DeFi借貸平台發行虛擬貨幣，他宣稱透過平台撮合放款，可獲得3至7%不等月息，全台近千人投資卻血本無歸，吸金超過50億元。

對此檢調展開追查後，今晨依照違反銀行法，向法院申請羈押主嫌邱志豪的秘書邱朝露、DeFi營運長黃永瀚，以及業務總監吳承峰、業務人員林宇泰等4人；至於主嫌邱志豪拒絕夜間偵訊，預計今天才會移送北檢複訊。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／有夠會騙！虛擬貨幣詐欺「吸金50億」 絕對能源4嫌遭聲押

更多民視新聞報導

絕對集團又涉虛擬幣吸金逾50億 檢拘提負責人邱志豪等9人

台南連鎖醋飲店老闆跑路? 總店鐵門深鎖.電話沒人接

絕對集團負責人剛被求刑18年！ 今再涉非法吸金50億遭檢調搜索

