即時中心／黃于庭報導

國民黨立委謝龍介近期爭議不斷，先前多次造謠我國綠能政策，指稱烏山頭水庫使用藥劑清洗，恐會污染水質，遭民進黨立委郭國文告發違反《社維法》。未料，他近日又於質詢時，錯將海委會主委管碧玲認成內政部長劉世芳，不斷詢問非洲豬瘟議題，鬧出大笑話。對此，民進黨立委吳思瑤痛批，藍白要修憲廢監察院，就先談談不分區立委退場機制，「要廢監院，先廢了謝龍介吧」。

「立委到底能有多混？多廢？謝龍介成了國會問政反指標！」，吳思瑤指出，謝龍介質詢影片成了國會經典，大家也許覺得可笑，但她卻笑不出來；立委質詢「文不對題」屢見不鮮，但「認不對人」卻是前所未見。

吳思瑤嘆說，劉世芳、管碧玲都不是新面孔，在內閣知名度也都算高，表現可圈可點，只要關心政治的，不會有人搞錯，「謝龍介當立委一年半、混政治數十年，卻能搞錯！」

對此，吳思瑤也痛批，質詢率末段班、法案提案數掛蛋，謝龍介一直連莊「國會評鑑待觀察名單」，鬧笑話的背後，卻有著嚴肅的制度闕漏的課題。她認為，區域立委不適任，憲法授權人民「罷免權」以為反制，但不分區立委卻不需要面對民意的課責，再怎麼混再怎麼爛，都無計可施無法可治。

最後，吳思瑤無奈表示，國會持續沉淪，人民只能忍受，更點名藍白若要修憲廢監察院，那就來談談不分區立委的退場機制，「要廢監院，先廢了謝龍介吧！」





原文出處：快新聞／有夠混！質詢認錯管碧玲鬧笑話 吳思瑤怒：要廢監院先廢謝龍介

