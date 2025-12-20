有夠白目！隨機攻擊後網友竟揚言「中山砍人不揪」 身分曝光了

即時中心／徐子為報導



台北捷運與中山商圈昨（19）日發生隨機持刀與丟擲煙霧彈隨機攻擊事件，釀成4死11傷。未料事後，竟有網友在社群上起鬨，在限時動態發出通緝犯張文當時的犯案畫面，並用白色文字附註「中山砍人不揪」，也被網友截圖譴責，並找到當事人身分，該名網友已在社群道歉。





北捷台北車站M7出口、誠品南西昨傍晚5時許爆發隨機攻擊事件，27歲的張文四處投擲煙霧彈、縱火，更持長刀砍殺無辜路人，造成3人不幸死亡，他則於行凶後墜樓不治，該事件使得社會人心惶惶，擔心「模仿犯」出現。



而這名Threads帳號名稱為moneyhoney0310的網友，在限時動態發出通緝犯張文當時的犯案畫面，並用白色文字附註「中山砍人不揪」，引起網友激憤，並查出該名網友身分，疑似現為輔仁大學資工系大二彭姓學生。網友也表示，已通知校方與檢警。



這位網友疑為發現自己在網路闖下大禍，稍早公開道歉，他稱，針對日前於社群平台發表之不當言論，本人已深刻反省。該發言係一時失言，未能意識到用詞可能造成他人不安與誤解，對此深感抱歉。



不過，稍後這名網友將社群帳號鎖私人，並將自介改為「獅子怎麼可能會去理會來自狗的辱罵」。

