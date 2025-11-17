有夠衰!追撞車輛下車查看 男駕駛又遭後方車輛撞倒

中部中心／李文華 彰化報導

台61線西濱快速道路，彰化鹿港路段，16日深夜11點多，發生了連環車禍，三台車撞得一團亂。警方調畫面釐清過程，其中有兩名駕駛，下車察看，雖然有人拿手機亮光照射，提醒其他用路人，不過夜色昏暗，視線不良，其中一名男子，就遭後方車輛撞上，頭部撕裂傷倒地不起，緊急送醫治療！

晚上11點多烏漆媽黑，西濱快速道路，發生連環車禍，從路人甲的行車記錄畫面可以看到，一輛車不明原因自撞後，逆向停在內側車道，穿著藍色衣服的駕駛下車，用手指揮，試圖用手機亮光提醒其他駕駛注意。幸好這台車及時停下沒撞上，確認沒事後就開走，但是過沒多久，又來了一輛白車閃避不及追撞車子，可以看到藍衣男，緊急跳開躲過一劫。撞擊後，白車駕駛也下車察看，沒想到又來一輛白車，藍衣男子試圖阻止車輛撞上來，但是沒有用，旁邊這名男子還是被車子撞倒，躺在馬路上，救護車趕到後，被抬上車緊急送醫治療。

線西消防分隊長張志豪：「抵達現場之後發現，有一名民眾倒臥於馬路上，救護人員立即下車查看，傷者有意識，給予相關的急救措施。」





連環車禍撞得一團亂，碎片噴滿地，三台車占據車道，一度造成交通完全中斷，警方蒐證後初步查出，第一台車不明原因撞護欄後停在內側，林男下車亮手機燈指揮，第二台車追撞車子，林男跳開閃過，接下來第三台車就是林姓女子開的白車，直接撞上內側兩台車，藍色衣男一樣幸運躲過，但另一名陳姓男子挨撞後傷勢嚴重，不但有骨折，還有頭部撕裂傷。

鹿港交通分隊小隊長施義宏：「第一台車因疑似視線不良，追撞護欄，第二台車因閃避不及，而追撞第一台車，第二台車駕駛，下車察看車損時，遭第三台車追撞。」





事故發生當下，夜色昏暗，視線不良，雖然第一台肇事車駕駛，下車後有拿手機開手電筒示警，但這微弱光束，要讓後方高速行駛過來的駕駛發現，還真的有難度。這起車禍總共造成3人受傷就醫，幸好沒釀出人命！





