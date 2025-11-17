有夠衰!追撞車輛下車查看 男駕駛又遭後方車輛撞倒
中部中心／李文華 彰化報導
台61線西濱快速道路，彰化鹿港路段，16日深夜11點多，發生了連環車禍，三台車撞得一團亂。警方調畫面釐清過程，其中有兩名駕駛，下車察看，雖然有人拿手機亮光照射，提醒其他用路人，不過夜色昏暗，視線不良，其中一名男子，就遭後方車輛撞上，頭部撕裂傷倒地不起，緊急送醫治療！
晚上11點多烏漆媽黑，西濱快速道路，發生連環車禍，從路人甲的行車記錄畫面可以看到，一輛車不明原因自撞後，逆向停在內側車道，穿著藍色衣服的駕駛下車，用手指揮，試圖用手機亮光提醒其他駕駛注意。幸好這台車及時停下沒撞上，確認沒事後就開走，但是過沒多久，又來了一輛白車閃避不及追撞車子，可以看到藍衣男，緊急跳開躲過一劫。撞擊後，白車駕駛也下車察看，沒想到又來一輛白車，藍衣男子試圖阻止車輛撞上來，但是沒有用，旁邊這名男子還是被車子撞倒，躺在馬路上，救護車趕到後，被抬上車緊急送醫治療。
線西消防分隊長張志豪：「抵達現場之後發現，有一名民眾倒臥於馬路上，救護人員立即下車查看，傷者有意識，給予相關的急救措施。」
兩名駕駛下車，其中一人遭後方車輛撞倒，頭部撕裂傷，緊急送醫。（圖／民視新聞）
連環車禍撞得一團亂，碎片噴滿地，三台車占據車道，一度造成交通完全中斷，警方蒐證後初步查出，第一台車不明原因撞護欄後停在內側，林男下車亮手機燈指揮，第二台車追撞車子，林男跳開閃過，接下來第三台車就是林姓女子開的白車，直接撞上內側兩台車，藍色衣男一樣幸運躲過，但另一名陳姓男子挨撞後傷勢嚴重，不但有骨折，還有頭部撕裂傷。
鹿港交通分隊小隊長施義宏：「第一台車因疑似視線不良，追撞護欄，第二台車因閃避不及，而追撞第一台車，第二台車駕駛，下車察看車損時，遭第三台車追撞。」
第一台車林男躲過一劫，第二台車陳男遭後方車輛撞倒。（圖／民視新聞）
事故發生當下，夜色昏暗，視線不良，雖然第一台肇事車駕駛，下車後有拿手機開手電筒示警，但這微弱光束，要讓後方高速行駛過來的駕駛發現，還真的有難度。這起車禍總共造成3人受傷就醫，幸好沒釀出人命！
更多民視新聞報導
73歲駕駛違規右轉 高速衝待轉格撞8車1死8傷
高雄7旬翁「開車暴衝」釀1死8傷 今早遭移送橋檢偵辦
高雄楠梓7旬翁失控撞車釀1死8傷 50歲菲籍男死因曝光
其他人也在看
天氣冷發動車子要先「暖車」？ 專家揭迷思：這2種車才需額外注意
根據美媒《今日美國》報導，美國汽車協會（AAA）建議，現代汽車在寒冷天氣中，只需在發動引擎後、花幾秒鐘繫好安全帶的時間即可開車。這段短暫空檔足以讓機油流向引擎的重要部位，避免磨損。美國環保署（EPA）也提醒，長時間怠速不僅增加引擎負擔、造成空氣汙染，更浪費油料...CTWANT ・ 1 天前
中古電動車銷售速度最快！研究顯示：因為收購價「近乎悲劇」…
中古電動車銷售速度最快！研究顯示：因為收購價「近乎悲劇」…SiCAR愛車酷 ・ 5 小時前
影/台大社科院旁300萬休旅車自撞 車頭碎裂、1輪噴飛
今（17日）上午在台灣大學社會科學院外，發生嚴重自撞事故，有輛休旅車不明原因高速衝撞分隔島，當場側翻，輪胎噴飛之外，車頭也全毀，近距離的破碎變形現場畫面出爐，整輛疑似是要價3百多萬的Infiniti FX35休旅車，毀損相當嚴重。中天新聞網 ・ 5 小時前
中華車市占衝刺15% 代理三菱新品年底上市
中華車（2204）總經理曾鑫城16日表示，三菱（Mitsubishi）十年來首款新車XForce，將由中華車推動台灣製造...聯合新聞網 ・ 11 小時前
2025 米蘭車展｜Honda CB1000GT旅行車發表！V3R概念實現、更多E-Clutch技術下放！
儼然成形的全新CB1000宇宙對Honda來說或許是本世代最重要的幾個分支，繼2024 EICMA 米蘭車展發表CB1000 Hornet，稍早的八耐與移動展亮相CB1000F外，2025 EICMA米蘭車展中Honda也正式發表了CB1000GT，同時V3R概念架構也轉換為可實動的概念車樣貌，還有更進一步擁抱市場、破圈拓展消費族群的酷洛米聯名展示？更多元的現代化本田已然成形。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 9 小時前
高雄73歲開車失控暴衝！撞翻待轉區8機車 8人受傷1人身亡
高雄市楠梓區土庫一路、土庫二路16日下午發生連環車禍，一輛自小客車先與機車發生碰撞，隨後衝向待轉區，波及8輛機車。除汽車駕駛外，共造成9人送醫，其中一名傷者搶救後宣告不治，肇事陳姓駕駛酒測值為零。目前汽車陳姓駕駛已依過失致死逮捕並後續移送橋頭地檢署偵辦。中天新聞網 ・ 21 小時前
新竹湖口連環車禍 進口名車連撞3汽車.再撞機車
新竹市 / 綜合報導 11月14日下午，在新竹湖口的成功路上，發生一起連環車禍，根據目擊者表示，有輛黑色轎車先連撞了三輛汽車，之後再往前衝撞騎士，讓駕駛跟騎士都嚇壞了，帶您看一段當時情況。事發是在下坡路段，一輛黑色轎車卡在道路最外側的圍牆邊，前方還有一台機車橫躺在地，眾人紛紛下車查看，隨後醫護人員趕往現場，協助遭撞的騎士送醫治療，當事騎士事後也在網路上留言，只是停個紅燈也被撞，而且還一連撞那麼多部車，真的很無奈。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
最新／又是高齡駕駛！73歲翁駕車下橋違規右轉如「打保齡球」撞機車群 釀1死8傷
即時中心／徐子為報導今（16）日下午5點許，高雄市楠梓區發生一起重大傷亡車禍，1名73歲男子駕車先是衝撞一輛紅色機車後，失控又撞向待轉區的8台機車，造成9人送醫，其中1名傷者在送醫搶救後仍宣布不治。楠梓警分局調查，73歲的陳姓男子今天傍晚5時許駕車行經土庫一路陸橋，下橋後，欲右轉清豐二路360巷，當時直行下橋的機車男騎士反應不及當場撞上，陳翁的轎車隨後暴衝至機車待轉區。當時在待轉區的8輛機車被陳的轎車如打保齡球般衝撞，讓現場機車東倒西歪，還有一輛機車卡在肇事轎車頭下，事故現場機車倒一排，零件散落一地，場面狼藉。高雄警消說明，今天17時12分發生1起楠梓區土庫一路車禍救護案，消防局出動6車14人前往搶救，現場為1自小客車與多輛摩托車發生車禍，到場無人受困，均意識清楚，共9名患者（5男4女）由本局救護人員處置後送醫。據悉，陳姓駕駛經酒測，未有飲酒情事。但其中一名林姓傷者今晚傳出不幸傷重宣告不治。詳細肇事原因，仍有待後續釐清。據了解，肇事的陳姓男子家就住在附近，土庫一路陸橋下橋時禁止右轉至清豐二路360巷，陳翁違規部分，警方將依法開罰，肇責待交通大隊分析釐清。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：最新／又是高齡駕駛！73歲翁駕車下橋違規右轉如「打保齡球」撞機車群 釀1死8傷 更多民視新聞報導TWICE下周來台開唱！子瑜「家鄉場」引爆期待國1虎尾段「3車連環撞」 19歲男乘客遭拋出車外身亡新北離奇車禍！機車騎士撞單車自行就醫倒地亡 高大成分析「死因」民視影音 ・ 7 小時前
2026年式Audi Q7、Q8在台上市！升級新增「抬頭顯示器、動態全輪轉向系統」
為持續提供豪華駕馭體驗，台灣奧迪即日導入2026年式Audi Q7、Q8豪華旗艦休旅車系，同步升級抬頭顯示器與動態全輪轉向系統，讓駕駛能更直覺掌握行車資訊，帶來安全與舒適兼顧的駕駛享受。2026年式Audi Q7車系售價自329萬元起，Audi Q8車系則為413萬元起。Zeek玩家誌 ・ 19 小時前
Volvo歲末祭百萬大禮！入主享「低首付、零利率」多元購車優惠再抽「北歐極光自由行」
承繼北歐斯堪地那維亞的文化精髓與人文薈萃，Volvo汽車帶給消費者的是獨樹一格、簡約典雅的風尚豪華感受。為回饋廣大車主的支持，於指定期間內購買Volvo全車系任一車款，不僅可享低首付、零利率等多元購車財務方案外，凡於2025年11月1日起至2026年2月9日期間掛牌之車主，還可參加總價值達20萬元之「北歐極光自由行」抽獎活動，讓更多喜歡Volvo的消費者，以輕鬆且彈性的方式，體驗北歐品牌所代表的純粹駕馭與安心守護，更有機會親遊蘊育Volvo的北歐大地。Zeek玩家誌 ・ 1 天前
全國首款油電機車 PGO 威力125 榮獲第34屆台灣精品獎
全國第一台油電機車 PGO 威力125 榮獲 第34屆台灣精品獎 殊榮，PGO 摩特動力再次以卓越的造車工藝與創新技術，為台灣機車產業寫下新里程碑。這項榮耀不僅彰顯 PGO 在製造品質上的堅強實力，更象徵台灣在油電機車領域的技術進步與創新能量。 PGO 摩特動力機車自創立以來，秉持著「沒有最好、只有更好」的造車理念，連續 22 年榮獲台灣精品獎，為機車產業樹立技術與品質標竿。 這次 威力125 結合 PGO 自主研發的 AI智能雙動力系統，成功將「油車的動力」與「電車的節能」完美整合，打造出能源局認證一級節能，每公升可跑 65.6 公里的冠軍油耗表現，威力125 絕對是兼具性能與經濟性的新世代…CarFun玩車誌 ・ 8 小時前
加完油穿越雙黃線釀3傷！女騎士耳漏昏迷 直擊10分鐘連3人違規
台中大里與雲林四湖接連發生嚴重車禍！台中63歲何姓女騎士違規穿越雙黃線，與2台機車碰撞造成3人傷亡；雲林一輛黑色轎車逆向超車，撞上銀色轎車導致失控衝進民宅，所幸屋內無人，2名駕駛受傷送醫。目擊民眾驚呼，台中事故現場「當時有尖叫聲，紅色機車似乎轉了兩圈」，而雲林警方也呼籲，「駕駛人在路上超車時應注意安全，並先打轉向燈示意」。這些事故再次提醒民眾，遵守交通規則的重要性！TVBS新聞網 ・ 1 天前
「保齡球式」衝撞待轉區 73歲男駕駛撞8機車1死8傷
高雄市 / 綜合報導 高雄楠梓區昨(16)日下午5點多，一名73歲老翁開車經土庫一路，他從陸橋下來，想要右轉進巷子，沒想到撞到直行的機車，接著又撞上待轉區的7輛機車，造成9人受傷，有人被拖行，有人骨折、挫傷，其中一人傷勢嚴重，急救後還是宣告不治！！監視器畫面拍下，直行中機車遭到一輛轎車撞上後，緊接著車輛持續往前，撞擊待轉格內的機車騎士。遭撞的機車騎士，倒地不起，現場散落車輛零件等雜物，一片狼藉。華視新聞記者林柏睿說：「這些機車其實它的車頭板金零件，都是有出現變形甚至毀損的一個情況。」遭撞的騎士們，共9人，分別被送往醫院救治，但當時，遭到撞擊的50歲男騎士，送醫後宣告不治，遺留現場的車輛，車殼後照鏡全被撞斷，可見當時撞擊力道，並不小。記者VS.附近住戶說：「(就是剛剛車禍的東西喔)對，剛那個警察，叫我先放這邊。」附近住戶說：「他不快就像撞球這樣，先撞一輛又撞一輛。」事故發生在昨(16)日下午5點多，73歲陳姓男駕駛，從高雄楠梓區土庫一路陸橋行駛而下，就在右轉過程，先是與直行機車，發生擦撞，接著疑似為了回正車輛，又撞上路旁待轉區的7輛機車，有人被撞得倒地不起，還有騎士被拖行，分別有骨折及擦挫傷情形。記者VS.肇事駕駛說：「沒有暴衝，我就順順的開下來要開到慢車道，(車速有比較快嗎)慢慢的。」楠梓分局交通分隊小隊長郭正雄說：「陳姓駕駛未飲酒情事。」陳姓駕駛未飲酒，警方初步排除駕駛酒駕，只是釀成1死8傷事故意外，陳姓駕駛後續也被依照，過失致死罪嫌移送地檢署偵辦，將要查明，詳細事發經過。 原始連結華視影音 ・ 7 小時前
堅持在現實面前完全不值錢！傳特斯拉Tesla正在考慮搭載Apple CarPlay...
堅持在現實面前完全不值錢！傳特斯拉Tesla正在考慮搭載Apple CarPlay...SiCAR愛車酷 ・ 7 小時前
中型遊覽車突起火 11名旅客已下車逛老街幸無人傷
地方中心／綜合報導新北市瑞芳區九份老街入口處前，週六下午4點多，發生一起火燒車事故。一輛載著11名遊客的中型遊覽車，停在路邊，不明原因突然起火燃燒。消防人員到場時，整輛車已陷入火海。不過，幸好當時車內11人，都已驚下車到老街逛街，逃過一劫。起火原因，還有待調查。一輛遊覽車，不斷竄出橘紅色的火光，陣陣黑煙直沖天際，整條街濃煙密布。就怕延燒到一旁的民宅，消防人員趕緊拉起水線灌救。只見整輛車的前半部，被燒得一片焦黑，只剩下骨架。怎麼也沒想到，好端端地把車停在路邊，整輛車卻突然起火。事發的第一時間，駕駛也趕緊起車上滅火器滅火。當事駕駛表示，(當下車上)鬧轟轟的，我馬上就把安全門打開，馬上他們人就疏散開了，我們就叫他(遊客)走旁邊，那個(火燒)的時間很快，我剛剛就是有去拿那個滅火器，去噴一噴。九份老街驚傳火燒車事故。（圖／民視新聞）事發就在新北市瑞芳區，九份老街入口處前，週六下午4點多，一輛中型遊覽車，不明原因突然起火燃燒。遊覽車駕駛在第一時間，趕緊拿起車上的滅火器救火，沒想到火勢越燒越烈，等到消防人員到場時，整輛車陷入火海，現場濃煙密布。當時車上的11名乘客，還有一名導遊，都已經下車在逛老街，幸運逃過一劫。新北市消防局瑞芳分隊小隊長曾渭錕表示，日本團團員11個，含導遊跟司機共13人，均平安無事，起火點疑似是後方的引擎室，人員均平安，現在火勢也都熄滅了。九份老街驚傳火燒車事故。（圖／民視新聞）開心出遊，卻碰上火燒車事故，不過好在沒有人員傷亡，詳細的起火原因，還有待火調科人員，進一步釐清。原文出處：九份老街中型遊覽車突起火 11名旅客下車逛街幸無人傷 更多民視新聞報導精準命中2025爆豬瘟！命理師示警1事恐發生教育部、警政署攜手強化校園防護 聯繫會議共研防毒新對策悚！新北板橋台65線半夜「拖吊車燒成大火球」 恐怖畫面曝光了民視影音 ・ 1 天前
九份老街旁遊覽車起火狂燒 11名日客驚逃
新北市瑞芳區九份老街入口處前，今天下午4點多，一輛遊覽車突然起火，橘紅色火光嚇壞附近民眾跟遊客，讓消防人員緊急布水線搶救，幸好當時車內11名日本遊客都已下車，逃過一劫。TVBS新聞網 ・ 1 天前
陳氏汽車鈑金維修 專業陳師傅親自主理 價錢公道合理
您的代步工具，準備好了嗎？面對冬季的冰、雪，您檢查您的車子嗎？平日開車時車胎安全否？引擎是否有不明聲音？車在冷天打的著嗎？需要保養否？要知道及早找專家檢查，小保養花費不多，不要等到煞車磨損光了，或正時世界日報World Journal ・ 3 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 3 小時前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前