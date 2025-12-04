有夠衰！2行人斑馬線快走完遭左轉車猛力撞飛 網怒：駕駛眼睛沒睜開

記者潘靚緯／台中報導

2名行人過馬路到一半，遭王姓駕駛從後方加速追撞。(圖／翻攝自清水小鎮臉書)

台中市清水區中華路與海濱路口，昨(3)日晚間8點40分左右發生行人遭追撞車禍，35歲王姓男子駕駛自小客車，疑似視線死角，左轉時追撞行人穿越道上正在通行的2名行人，其中1人被撞倒，1人被撞摔到引擎蓋，2人四肢、臀部、頸椎受到擦挫傷，意識清楚，送醫治療後無大礙，目前已出院。王姓駕駛經酒測後無酒駕情事，詳細肇事原因與責任有待交警大隊進一步釐清。

男子被撞飛一圈倒地，女子則是被撞倒在引擎蓋上，全身多處擦挫傷。(圖／翻攝自清水小鎮臉書)

根據目擊者提供的行車紀錄器影像，1男1女走在行人穿越道，其中男子邊走邊回頭張望，確認後方是否有來車，就在快走到對面時，後方一輛左轉的自小客車卻未減速禮讓行人，反而加速從2名行人背後追撞，男子遭車身擦撞，在空中翻滾一圈後跌倒在地，女子則是被撞飛到引擎蓋上，身上有多處擦傷。

駕駛未禮讓行人從後方追撞，力道之大連後照鏡都被撞斷。(圖／翻攝畫面)

影像被PO上臉書社團「清水小鎮」，引起網友憤怒，紛紛留言痛罵：「

好扯，駕駛眼睛根本沒打開吧，行人都走一半了」、「

這根本謀殺

」、「

男的有停下發現來不及要拉女的時候已經被撞到車頭上，而且人還翻了一圈重重落地

...

感覺就是完全沒看路況開他的自我空間

」、「

哪個低能駕駛阿？難道又是ABCDEF柱擋到視線嗎？

」。

遭追撞的2名行人，其中少女16歲身上有多處挫傷，男子的四肢、臀部及頸椎則受到擦挫傷，意識清楚，送醫治療後無大礙，肇事的35歲王姓駕駛，經酒測後酒測值為零，後續肇事原因及責任將移請交通警察大隊分析研判。

警方呼籲，汽車轉彎時，容易因為車體或車柱阻擋視線，而無法看見周遭的其他車輛及行人，轉彎前務必放慢速度、打方向燈，檢視後視鏡，並藉由傾斜身體或擺動頭部避開車柱的死角範圍，若遇有行人正在穿越道路時，應停讓行人先行後，再慢速通過行人穿越道完成轉彎；行人亦應隨時提高警覺、注意周遭車輛動態。

