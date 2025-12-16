有夠貴！台中男拒檢還「罵警6字+比中指」 發洩代價超貴：1字＝4千

記者陳佳鈴／台中報導

謝男騎UBIKE搖搖晃晃，拒盤查還翻臉罵警6字比中指發洩，不但得砸錢和解還被罰。（示意圖／資料照）

台中市一名謝姓男子今年五月間深夜騎乘 Ubike 時，因邊使用手機且行車搖晃不定，遭巡邏員警攔查要求酒測。謝男不僅拒絕配合，還對執行公務的員警出口成「神經病、變態、媽的」等侮辱性言詞，後續雖接受酒測並通過，但在警方準備離去時又比出不雅手勢，當場因現行犯被逮捕。台中地方法院審理後，考量其已與員警就公然侮辱部分達成和解賠償，但妨害公務行為仍成立，最終判處罰金新台幣3千元。

根據檢察官調查，謝姓男子於今年 5 月 10 日凌晨 3 時許，騎乘共享單車 Ubike 行經北區進化路。由於其邊騎車邊使用手機，且行車路徑不穩、左搖右晃，引起正在巡邏的員警注意並將其攔停盤查。

員警基於其不穩定的行車狀況，要求謝男接受酒測並提供身分證件查驗。然而，謝男情緒激動，不但拒絕酒測，也拒絕提供個人資訊，並對員警連續辱罵「神經病」、「變態」、「他媽今天遇到你真衰」等帶有貶損意味的言詞，公然蔑視國家公權力。

在支援警力抵達現場進行勸說後，謝男態度才有所軟化，最終同意接受酒測，並順利通過測試。正當員警準備撤離現場，結束這場夜間盤查時，謝男又突然發狂對著員警比出中指，員警見狀，立即依妨害公務及公然侮辱現行犯將謝男逮捕，移送法辦。

原本在地檢複訊時還不認，但起訴後，台中地院審理時，謝男最終改口坦承所有犯行。

法官審酌，謝男身為成年人，卻未能控制自身言行，明知員警依法執行職務，仍以言詞及舉動侮辱公務員，已損及執法尊嚴，構成妨害公務罪。考量謝男事後坦承犯行，並積極與受辱員警達成和解，賠償新臺幣兩萬元，員警對公然侮辱部分撤回告訴，最終依妨害公務侮辱公務員罪，判處謝男罰金3千元，全案仍可上訴。

