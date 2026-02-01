有夠髒！拆洗窗簾「泡出1桶墨汁」 家事達人教2秘訣：不洗會更快壞

家事達人建議一年至少洗一次窗簾，避免讓窗簾布料受損，縮短使用壽命。（示意圖，photoAC）

歲末年終環境大整理，窗簾往往是清潔死角。家事達人陳映如在臉書粉專發文指出，窗簾長期接觸戶外灰塵，髒污程度超乎想像。她最近動手清理時，先用過碳酸鈉浸泡，結果那一桶水瞬間變黑，畫面超驚人。

農曆新年快到了，大家都在忙著大掃除，家事達人陳映如提醒很多人誤解窗簾掛著就不會髒，但經她實測，把拆下來的窗簾丟進加了過碳酸鈉的水裡浸泡，沒多久清水就變成了可怕的墨汁，可見窗簾默默吸附戶外灰塵，髒到不行。

家事達人傳授哪兩招洗窗簾秘訣？

針對清洗窗簾難題，她傳授兩招清洗秘訣超省力，首先是善用洗衣機，紗質窗簾洗後直接掛回窗台，可以靠自然風晾乾，至於厚實的款式，則建議先在室內搭配除濕機晾乾，確保乾透了再掛回去。

洗窗簾之前要注意什麼細節？

不過，動手前記得先檢查洗滌標籤，確認能水洗再開始，要是布料嬌貴就只能送乾洗。陳映如也建議最好養成每年洗1次窗簾的習慣，這不只是為了乾淨，更是為了保護布料，放任髒污堆積好幾年會使布料加速老化，反而讓窗簾提早報銷。

