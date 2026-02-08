有夠鬧！Netflix《葬送的芙莉蓮》大量字幕亂翻譯 網譏：正版受害者

即時中心／林耿郁報導

日本知名動漫《葬送的芙莉蓮》第二季近期正式上線，除了「哭得滿地都是」的芙莉蓮成為新網路迷因外，Netflix的各種離譜翻譯，更引發網友熱烈討論；部分網友表示「真的好難受」，不排除退訂Netflix抗議。

網飛放飛？日本知名動漫《葬送的芙莉蓮》第一季動畫收穫市場好評；第二季動畫版於今（2026）年1月16日正式上映，台灣觀眾可於網飛Netflix、木棉花、OTT等平台收看。不過隨著時間過去，越來越多觀眾發現Netflix翻譯的不對勁，已經到了無法忽視的地步。

例如主角精靈芙莉蓮（Frieren），在網飛版本中同時出現「弗萊倫夫人」、「弗萊倫太太」、「弗里倫」與「佛瑞倫大人」等至少4種版本；勇者欣梅爾變成「英雄海默爾」；戰士修塔爾克變成「史塔克少爺」；至於第二女主角費倫（Fern），更一度被翻成「蕨類植物」；雖然Fern在英語中確實是蕨類植物之意，但網友仍崩潰疾呼「是這樣沒錯，但不是這樣」。

此外，還出現「嚴重超譯」的狀況；例如動畫中有一幕，是路旁3個小孩在玩遊戲，不過歡呼了一聲「耶」，結果字幕竟顯示「媽耶，好樣的啦！」

還有魔改劇情的部分，如威亞貝爾試圖找修塔爾克同行打怪時，竟然被翻成「能不能向他求愛」；讓普通的組隊打怪，一秒變男同BL劇情。

網飛翻譯直接魔改劇情走向。（圖／擷取自網路）

偷懶過頭？網飛翻譯錯漏百出 網轟：AI都沒這麼離譜

有網友懷疑，Netflix根本就是自動「日翻英、再英翻中」，才會出現大量的荒謬翻譯，且明顯沒有任何人類校閱複核，就直接丟上線播出。導致字幕的品質粗糙程度，不僅遠遠比不上對動漫有熱愛的民間漢化組翻譯，即使只是單純AI，也很難犯如此離譜的疏失。

隨著翻譯災難持續擴大，許多網友留言批評網飛「日翻中一直都是一坨...」、「這東西要收錢？笑死我」、「用AI就算了，還是很爛的AI」、「google、GPT翻譯也沒這麼爛」，更有人揶揄「覺得自己都可以當翻譯了」、「正版受害者」，「乖乖等木棉花吧」；災難般的字幕翻譯，意外幫《芙莉蓮》掀起劇外關注熱潮。

費倫翻成「蕨類植物」；網友激動「是這樣沒錯、但不是這樣」。（圖／擷取自threads）

