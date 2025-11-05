有夠「象」！中國職棒「上海兄弟」隊徽惹怒球迷 蔡其昌說話了

即時中心／黃于庭、魏熙芸報導

中國新創棒球聯賽「中國棒球城市聯賽」（CPB）預計明年開打，不過當中一支球隊「上海兄弟」，背後傳出是中信集團贊助，其隊徽與台灣球隊「中信兄弟」十分神似，引發球迷強烈不滿，接連砲轟「噁心」、「吃相難看」。對此，民進黨立委、中華職棒會長蔡其昌今（5）日表示，將請中信球團說明。

蔡其昌表示，職棒聯盟半年前就注意到這個問題，不過目前問題發展還沒辦法知道，仍得請中信球團說明，今天也會詢問對方態度為何，針對LOGO、隊名相似有什麼看法。

此外，蔡其昌也說，全世界都在推廣棒球運動，目前台灣球迷進場看球都可以拿國旗，不過棒球在中國並未相當普及，一時出現職業球團，是否有其他意涵，這點比較蹊蹺。至於是否影響我們球迷進場權益，也都還要密切注意，維護相關權益很重要。

蔡其昌強調，將會持續強化職業運動競爭，支持國家職業棒球。不過權益商標都是球團的，聯盟不涉及經營，若商業經營跟聯盟利益有衝突，那就會去關切；而中國球隊涉及侵權是否提告一事，他則說，會請主管機關多多注意。

