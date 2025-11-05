有夠「象」！中國職棒「上海兄弟」隊徽惹怒球迷 蔡其昌說話了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導
中國新創棒球聯賽「中國棒球城市聯賽」（CPB）預計明年開打，不過當中一支球隊「上海兄弟」，背後傳出是中信集團贊助，其隊徽與台灣球隊「中信兄弟」十分神似，引發球迷強烈不滿，接連砲轟「噁心」、「吃相難看」。對此，民進黨立委、中華職棒會長蔡其昌今（5）日表示，將請中信球團說明。
蔡其昌表示，職棒聯盟半年前就注意到這個問題，不過目前問題發展還沒辦法知道，仍得請中信球團說明，今天也會詢問對方態度為何，針對LOGO、隊名相似有什麼看法。
此外，蔡其昌也說，全世界都在推廣棒球運動，目前台灣球迷進場看球都可以拿國旗，不過棒球在中國並未相當普及，一時出現職業球團，是否有其他意涵，這點比較蹊蹺。至於是否影響我們球迷進場權益，也都還要密切注意，維護相關權益很重要。
蔡其昌強調，將會持續強化職業運動競爭，支持國家職業棒球。不過權益商標都是球團的，聯盟不涉及經營，若商業經營跟聯盟利益有衝突，那就會去關切；而中國球隊涉及侵權是否提告一事，他則說，會請主管機關多多注意。
原文出處：快新聞／有夠「象」！中國職棒「上海兄弟」隊徽惹怒球迷 蔡其昌說話了
更多民視新聞報導
中資退散！佛州新法「禁中國人買房地產」 法院裁定合理
讚林佳龍是「溫暖老大哥」 林岱樺感謝相挺：不斷給我指導
高嘉瑜再踢館！籲政府機關應關注 大全聯：加強品質管理、協助退換貨
其他人也在看
飲食作家口袋名單裡的熱騰騰火鍋4選！汕頭沙茶鍋、溫體牛肉鍋、酸白菜鍋或羊肉爐，今天想吃哪種鍋？ | 柯夢波丹
冬天就是吃鍋類料理的好時機！圍著香氣十足的火鍋，和親朋好友齊聚一堂，隨著鍋子裡溫度漸高，彼此感情也越深。cosmopolitan柯夢波丹 ・ 7 小時前
日舞者來台！行李放飯店被偷走 網怒：好丟台灣人的臉
日本一名舞者「melochin」（めろちん）近日來台演出，沒想到行李放在飯店，竟然被清潔人員偷走，目前正跟飯店討論賠償。消息一出，震驚不少網友，紛紛怒斥「好丟台灣人的臉」。有網友轉發melochin日...華視 ・ 1 天前
日股財報展望引發觀望 大盤後繼無力收黑
（中央社東京4日綜合外電報導）日本股市今天收盤下跌，主因投資人對企業財報前景的趨勢維持審慎態度，以及對科技股權重較高的日經225指數出現獲利了結賣壓。中央社 ・ 20 小時前
台北中正區美食！平價版鼎泰豐？粒粒分明排骨蛋炒飯，鑊氣十足香氣逼人
走在南昌路上，這家「五草車中華食館」沒有張揚的招牌，卻意外地熱鬧；那天我們還沒到吃飯時間就過來，店裡竟已經客滿，幸運地只等了幾分鐘就有位子。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 10 小時前
川選前夜挺古莫！威脅砍資金 阻曼達尼當選紐約市長
新川普時代美國第一場大選4日登場，當中最重要三場選舉，就是紐澤西和維吉尼亞的州長，以及紐約市長的選舉。根據統計，過去90年，民主黨曾五度橫掃這三場選舉，然後隔年的眾議院期中選舉都獲勝。美國總統川普為了阻民主黨氣勢，選前之夜宣布支持前民主黨人、前紐約州州長古莫為紐約市長，批目前民調大幅領先的民主黨候選人曼達尼，為他貼上共產主義標籤，威脅如果他當選，白宮將限縮給紐約的聯邦資金。TVBS新聞網 ・ 56 分鐘前
金智媛、Krystal 示範「高智感穿搭」！秋冬必掌握穿搭法，3件單品穿出知性氛圍感
在這個時代，穿搭早已不只是追流行，而是一種展現品味與態度的方式。最近在小紅書、淘寶上爆紅的「高智感穿搭」，不是刻意嚴肅，而是透過簡約、知性與精準選品打造出的高質感風格。看起來輕鬆自然，卻自帶氣場，不用繁複疊穿也能穿出高級氛圍，是今年秋冬一定要掌握的穿搭關鍵字。BEAUTY美人圈 ・ 2 小時前
台中選物店推薦Top 6 ：「冰火山」特色古物收藏，「感傷唱片行」全台唯一卡帶專賣店
選物店成為現代人提升生活品味的必訪之地，無論是精緻文具、手工器皿、古董精品，還是服飾選品，都吸引著注重生活質感的愛好者。這次，帶大家走進國內旅遊的熱點「台中」，除了耳熟能詳的勤美、草悟道和審計新村之外，其實還隱藏著許多獨具特色的選品小店。以下我們精挑細選了6間推薦，讓你在旅途中慢下腳步，細細感受不同選物空間的獨特氛圍。bella儂儂 ・ 2 小時前
台灣古典當代作曲家張玹受訪 (圖)
「敦仁之歌」作曲家張玹3日告訴中央社，創作「安土」的初衷，也就是陪伴那些對生活感到辛苦的人，同時打開連結的可能性，他很高興能有機會到越南，與當地聽眾接觸。中央社 ・ 23 小時前
後市展望佳 旺宏、美律權證強
儘管台股4日遭逢獲利了結賣壓，資金持續集中電子股，記憶體族群中的旺宏（2337）表現相對部分記憶體指標股強勢，摩根士丹利證券續看多前景；美律（2439）後市展望優於預期，股價在大盤下挫中逆勢收紅。工商時報 ・ 7 小時前
１海綿千萬別拿來洗碗！醫示警「恐溶出一級致癌物」：增加血癌、鼻咽癌風險
清潔用品的選擇與使用安全日益受到重視，近年來廣受歡迎的「科技海綿」，因其只需清水即可去除頑垢的便利性，被譽為清潔神器。然而專家警告，這種看似無害的白色海綿實際上含有三聚氰胺與甲醛成分，如果拿來洗碗，可食尚玩家 ・ 3 小時前
載有大量燃油貨機在肯塔基州墜毀 烈焰黑煙狂竄至少3死11傷
一架載有3名機組人員的UPS貨機，今天（5日）在肯塔基州路易斯維爾國際機場附近起飛後不久墜毀。影片顯示，停機坪附近烈焰黑煙狂竄，至少造成3死11傷。（戚海倫報導） 一架UPS MD-11貨機從美中廣新聞網 ・ 2 小時前
錢都、三媽都輸了！平價小火鍋推薦Top10，第２名王子麵、冰淇淋吃到飽
台灣人一年四季都能找到吃鍋的理由，不論是寒冬臘月，還是炎熱夏季，火鍋店經常可見座無虛席的盛況。從個人鍋、鴛鴦鍋到自助吧形式，各種選擇琳瑯滿目，競爭十分激烈。其中，最受歡迎的莫過於平均消費約落在500元食尚玩家 ・ 3 小時前
42歲安海瑟薇「爆改辣妹」原始臉蛋大消失！網認不出：這是誰
娛樂中心／綜合報導42歲女星安海瑟薇（Anne Hathaway）過去憑藉《穿著Prada的惡魔》、《麻雀變公主》系列、《斷背山》等經典作品走紅，擁有甜美臉蛋、燦爛笑容的安海瑟薇，出道至今總是展現完美狀態，甚至讓部分網友忍不住質疑他「假面甜心」，面對酸言酸語總是正面回應的安海瑟薇，常在社群PO文與粉絲分享生活，近日隨著《穿著Prada的惡魔》序章製作，他再次獲得群眾關注，日前他則公開化身西班牙歌手蘿莎莉雅（Rosalía）的「狂飆辣妹」專輯造型，整個人大爆改成果，讓粉絲瞬間認不出。民視 ・ 1 天前
翻臉酷炫控A錢1／孫生頻惹事慘遭切割 酷炫無奈：為自己人生負責很難？
至於為何覺得分配不均，卻不去查帳？孫生則無奈說：「因為我不想要撕破臉，不敢去看，他跟我說，『孫生我承認我錢的算法的確有點bug』，他那時候自己這樣說，我不知道我應該是要保持原本的我，還是我應該要硬起來！」不過影片上傳沒多久，孫生又自行將它刪除，至於刪除的原因？本刊詢問孫生但並未得到回應。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
性感妹在大阪垃圾桶上跳艷舞 噴鼻血到最後嚇死人
10月31日是萬聖節，日本鬧區都有相關活動，其中在大阪也有萬聖節趴，許多年輕人聚集在鬧區歡慶聖誕節。不過現場有一名性感妹子跳艷舞，到最後的結局讓人太意外。鏡報 ・ 1 天前
粉色系波斯菊花海Ｘ台版大峽谷！稻浪同框美拍5大景點順遊
波斯菊,花海景點,台版大峽谷,台中市,台中景點,台中波斯菊,后里景點,火炎山 經典必拍波斯菊花海綻放了！這一處粉色系波斯菊景點不僅能賞3色漸層花景，還能將「台版大峽谷」一同入鏡，快將同框美拍亮點、5大順遊景點筆記起來，找個好天氣前往取景！景點+ ・ 13 小時前
王子遭喜鵲娛樂切割！介入婚姻當小王 疑惹怒高層
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導王子（邱勝翊）近期遭范姜彥豐指控介入與粿粿間的婚姻，對此，王子也在第一時間坦承並道歉，昨（4）日深夜更二度發出聲明再...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高 路徑曝光恐直撲台灣
原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
鳳凰颱風生成在即！專家示警恐直撲台灣 強度上看強颱
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（4）日最新觀測指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD29持續發展中， […]引新聞 ・ 23 小時前
警方認「黃明志已潛逃」！網爆「落跑來台無敵抓不了」律師揭真相
娛樂中心／巫旻璇報導31歲台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞身亡，隨著調查展開，創作歌手黃明志被指與案件密切相關，且在現場驗出多種毒品反應，引發外界高度關注。馬來西亞警方今（4日）證實，案情有重大進展，原先的猝死案已正式轉列「謀殺」偵辦。不過黃明志至今行蹤成謎，警方晚間宣布對其發布通緝令，並認「相信他已經潛逃」。對此，有網友就在PTT發問「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」，引發鄉民熱議。民視 ・ 13 小時前