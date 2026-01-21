有大罷免和青鳥台積電才能投資全世界？粉專酸爆沈伯洋

立法院今天（21日）進行「總統彈劾案」全院委員會審查，綠委沈伯洋表示，2024年、2025年如果沒有那麼多人站出來，台積電現在會每天被叫過來問話，還有辦法布局全球嗎？粉專「政客爽」直呼，正是因為沈伯洋的存在，才讓台積電造就偉大，沒有大罷免、沒有青鳥，台積電根本無法投資全世界。

沈伯洋。（圖／中天新聞）

沈伯洋今天在立法院發言時表示，台灣之所以能夠站在這裡，經歷過很多崎嶇的道路。每一次民眾站出來抗議，都是因為國會的濫權。每一次的群眾站出來才會有現在的台灣，大家仔細想一想，2024年如果沒有那麼多人站出來，2025年如果沒有民眾站出來，台積電現在會每天被叫過來立法院問話，還有辦法再布局全球嗎？我們的關稅有辦法談到現在這個程度嗎？

廣告 廣告

政客爽發文表示，沈伯洋大跳「來來來怎麼樣怎麼樣，大罷免大成功」，讓台積電的競爭對手韓國三星、日本Rapidus哭著回家找爸爸，自嘆舞技不如中國紅熊；那一句「中國可以透過你看過的A片內容來掌握你的政治立場」，成功讓韓國三星、日本Rapidus都不敢看A片，頓時軍心大亂。

沈伯洋。（圖／中天新聞）

政客爽指出，沈伯洋「紅孩兒」的身分，更是讓韓國三星、日本Rapidus失去對中國合作的自信心；沈伯洋談兒虐修法稱「凌虐不一定會造成傷害」，更是讓韓國三星、日本Rapidus徹夜嚇到漏尿。正是因為沈伯洋的存在，才讓台積電造就偉大，沒有大罷免、沒有青鳥，台積電根本無法投資全世界。

延伸閱讀

影/陳亭妃拒簽「切割郭信良」協議 蔡正元：簽了保證落選

2026大選不怕藍白合？陳亭妃、賴瑞隆、蔡易餘直球對決

拒簽「切割郭信良」3點協議 陳亭妃：簽下去就互信不夠了